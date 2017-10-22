نظم برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة حلقة نقاشية بشأن التعاون المشترك بين البرنامج وشركات قطاع الطيران في الكويت بهدف إصلاح سوق الطيران بالكويت ضمن خطة البرنامج لإصلاح شامل لسوق العمل المحلي وتحقيق الأهداف الوطنية التي يسعى لها البرنامج في دعم وتنمية قدرات ومهارات العمالة الوطنية للعمل في قطاع الطيران الخاص وتحقيق رؤية الدولة في هذا الشأن.

وافتتح الحلقة النقاشية الأمين العام المساعد لشؤون القوى العاملة بندر الراشد وقال ان البرنامج يسعى لتعريف وتدريب وتأهيل الشباب الكويتي بهذا القطاع واستقطاب فرص وظيفية في هذا المجال وتقديم الإرشاد الوظيفي للباحثين عن العمل وتوجيه القوى العاملة الوطنية الملائمة للعمل في قطاع الطيران الخاص مع تقديم الخدمات الفنية الداعمة لهم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد أن قطاع الطيران يمثل واحدا من أكبر القطاعات وأكثرها نموا على مستوى العالم، مشيرا إلى أن اجمالي العاملين في هذا القطاع يقدر بحوالي 117 عاملا.

من جانبها، تحدثت مديرة إدارة تنمية القوى العاملة بالبرنامج إيمان الأنصاري عن دور البرنامج في دعم وتدريب الراغبين في العمل في هذا القطاع الحيوي، حيث أكدت دور البرنامج للمساهمة في تقديم الخدمات التدريبية لمؤسسات القطاع الخاص. وقدمت أماني المري عرضا حول دور البرنامج في دعم مسيرة الشباب الباحثين عن عمل وتدريبهم وتأهيلهم.

كما تحدث مرزوق الشريفي عضو مجلس الأمناء العميد المكلف لكلية تكنولوجيا الطيران عن استعداد الكلية في توفير جميع الإمكانات لاستقبال الباحثين عن عمل لإعداد الدورات التي تتوافق واحتياجات سوق العمل في مجال الطيران.

كما تمت مناقشة وتسجيل الوظائف المطلوبة للعمل في قطاع الطيران، وذلك لتوسع هذا القطاع محليا وعالميا ومنها: المضيفون والشحن والخدمات الأرضية والفنيون والميكانيكيون.

وقد تم الاتفاق على تحديد موعد آخر للإعلان عن بدء استقبال الباحثين عن عمل وتحديد أعدادهم ليقوم البرنامج بالتنسيق وإعداد جدول التدريب.