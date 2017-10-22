عقدت الجمعية العامة لمحكمة التمييز اجتماعها السنوي بمناسبة بدء العام القضائي الجديد برئاسة رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف جاسم المطاوعة وحضور نائب رئيس المحكمة المستشار خالد سالم ووكلاء ومستشاري المحكمة وذلك للنظر في توزيع العمل على دوائر المحكمة.

وقد ألقى المستشار المطاوعة كلمة رحب فيها بالحضور ورجال القضاء وأشاد بالجهد الكبير الذي يبذلونه في فحص الطعون والفصل فيها، بما أسهم في تعزيز مسيرة المحكمة لإرساء المبادئ القانونية، كما أوضح الواقع العملي والصعوبات التي تعترض سير العمل وسبل تذليلها بما يختصر فترة نظر وإنجاز الطعون.

كما أشاد المطاوعة بالدعم الذي يبذله العاملون في المحكمة وفي وزارة العدل لحسن سير العمل وتمنى للجميع عاما قضائيا يتسم بالإنجاز في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

وقد تمت مناقشة مشروع توزيع العمل والقرارات المتعلقة بسير العمل في المحكمة واعتمادها.