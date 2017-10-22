بشرى شعبان

أعربت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن سعادتها للمشاركة في المارثون الذي نظمته جمعية المكفوفين الكويتية، مطالبة بان تحذو كل الجمعيات الخيرية حذو جمعية «المكفوفين» في نشاطها والأعمال التي تقوم بها.

وقالت الصبيح في تصريح صحافي على هامش مشاركتها في الماراثون «شكرا قائد العطاء» انها تأمل ان تكون نفس هذه الهمة لدى المكفوفين المشاركين في الماراثون موجودة لدى جميع أصحاب الإعاقات المختلفة، وذلك لإظهار أنه لا إعاقة مع الإرادة الصلبة.

وأكدت ان الإعاقة لا تمنع اي شخص من خدمة وطنه، متمنية ان تتوسع الأنشطة لدمج المعاق بالمجتمع وهم جزء أساسي منه.

وفي نهاية الماراثون تم تسليم كتاب قائد العمل الإنساني المطبوعة بطريقة برايل الى ممثل صاحب السمو.