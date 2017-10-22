اعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي أمس توزيع 600 طرد غذائي ومثلها من مواد النظافة على عدد من لاجئي الروهينغيا بمخيم (شكمربل) في بنغلاديش الواقع على بعد نحو 70 كيلومترا من الحدود مع ميانمار.

وقال رئيس الوفد الميداني للجمعية في بنغلاديش شملان فخرو في تصريح لـ «كونا» ان المساعدات جرى توزيعها بالتعاون مع «هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات» التركية في اطار استجابة الكويت للأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها لاجئو الروهينغيا بعد رحلة لجوئهم الى بنغلاديش.

وأضاف ان وفد الجمعية سيستمر حتى الثلاثاء المقبل في توزيع الطرود الغذائية ومواد النظافة على مجموعة من المخيمات المخصصة للاجئي الروهينغيا في مدينة (كوكس بازار) الساحلية الواقعة جنوب شرق بنغلاديش قرب الحدود مع ميانمار.

ودعا فخرو في هذا السياق الراغبين في مساعدة لاجئي الروهينغيا الى التواصل مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي وزيارة موقعها الالكتروني الرسمي لتقديم تبرعاتهم، موضحا ان الجمعية مستمرة في ارسال المساعدات الإغاثية لهم.

وأشار الى ان هذه المساعدات تظهر حرص الكويت وجمعية الهلال الأحمر الكويتي على توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المحتاجين في مختلف أنحاء العالم «دون تمييز أو تحيز لجنس أو عرق أو معتقد».

وكان مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم اعلن الاثنين الماضي ان الكويت ستترأس مؤتمرا دوليا للمانحين يخصص لدعم متطلبات خطة الاستجابة الإنسانية لمسلمي ميانمار اللاجئين في بنغلاديش.

وأضاف الغنيم في تصريح لـ«كونا» ان قيادة الكويت لهذا المؤتمر تأتي انطلاقا من التزاماتها الإنسانية الدولية ودورها في خدمة ودعم قضايا العمل الإنساني، مبينا ان المؤتمر سيقام بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف بعد غد الاثنين.

يذكر ان الأمم المتحدة أكدت ان عدد مسلمي ميانمار الفارين من العنف ضدهم في بلادهم تجاوز النصف مليون نسمة منذ 25 أغسطس الماضي ما يمثل أكبر عملية نزوح خلال فترة زمنية وجيزة.

وتتخوف منظمات الأمم المتحدة العاملة هناك من تفاقم أوضاع مسلمي ميانمار الصحية والمعنوية جراء نقص تمويل برامج الرعاية التي تفوق حاجز 400 مليون دولار لتغطية احتياجاتهم خلال الستة اشهر المقبلة.