الحشاش: نعنى بالدراسات والورش والدورات المتخصصة وصون الإرث الطبيعي

جدد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد ترحيبه بمختلف المبادرات الفردية والمؤسسية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة في محافظة الأحمدي، مؤكدا أهمية تلك المبادرات ومساهمتها الفاعلة في المشروعات التنموية المختلفة، واستعداده لرعاية ودعم المتميز منها، وذلك تفعيلا لأحد مسارات المشروع التنموي بعيد المدى «محافظتي اجمل» الذي أطلقته المحافظة مطلع العام 2015، حيث يمثل الاهتمام بالبيئة أحد مسارات المشروع الرئيسية.

جاء ذلك خلال استقبال الخالد لرئيسة فريق «حياه» التطوعي لحماية الحياة الفطرية بالكويت نوف الحشاش وأعضاء الفريق د.جمال السعيدي وسلوى العريفان ومحمد معرفي، حيث ثمن الخالد اهتمام الفريق بحماية الحياة الفطرية والبيئية والحفاظ على مكوناتها ومكتسباتها خاصة في محافظة الأحمدي، منوها الى بحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة والفريق في دعم وتطوير هذا الجانب.

من جانبها، قالت رئيس فريق «حياه» التطوعي لحماية الحياة الفطرية نوف الحشاش انها وأعضاء الفريق قدموا خلال الاجتماع عرضا تقديميا حول الوضع الراهن للبيئة الفطرية في البلاد وناقشوا مع محافظ الأحمدي المشاريع المستقبلية وسبل التعاون المشترك بين المحافظة والفريق الذي يعمل تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضمن مشروع بادر، لافتة الى ان الفريق معني بإعداد الدراسات وتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة، والمشاركة في فعاليات محلية ودولية معنية بالحياة الفطرية وتوضيح مدى اهتمام الكويت بهذا الإرث الطبيعي.