استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي، اليوم الأحد، عند مستوى 0.302 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 0.356 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى 0.398 دينار كما انخفض الفرنك السويسري الى مستوى 0.307 دينار فيما بقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

وسجل الدولار الأميركي ارتفاعا طفيفا في تعاملات يوم الجمعة الماضي بالولايات المتحدة ليحقق مكاسب أسبوعية للمرة الأولى في أسبوعين وسط آمال في تعزيز مالي للاقتصاد الأميركي بعد التقدم الذي أحرزه مجلس الشيوخ على صعيد خطة لخفض الضرائب.