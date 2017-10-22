ستكون مرحلة تجريبية عن طريق إقامة الندوات والمحاضرات والدورات ومراجعة المناهج بما يمكّن غرس أفكار تحقق أهداف الهيئة

النمش : نعمل على ترسيخ القيم الأخلاقية والشفافية لدى كافة أفراد المجتمع

عبد العزيز الفضلي

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي، د.محمد الفارس، على ضرورة أن يكون للهيئة العامة لمكافحة الفساد دورا مباشرا في مناهج وزارة التربية وتثقيف أبنائنا الطلبة بهذا الدور المهم، مشيرا إلى أن الشفافية باتت اليوم من الأمور المهمة في العمل الحكومي أو الخاص.

وفي تصريح للصحافيين، خلال توقيعه صباح اليوم، بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والهيئة العامة لمكافحة الفساد، تتعلق بتثقيف المجتمع وتوعيته من مخاطر الفساد والمفسدين، قال الفارس إن "مفاوضات مع الهيئة أثمرت عن توقيع هذه الاتفاقية وذلك لدورها المهم في المجتمع منها الشفافية والقيم الأخلاقية في كيفية مكافحة الفساد".

وأضاف الفارس "نتج عن هذه المحادثات أن يكون هناك مذكرة تفاهم لتعزيز هذا الدور المشترك وإن شاء الله تكون بادرة خير في مرحلتها الأولى التي تدور حول التثقيف والتوعية وستكون مرحلة تجريبية عن طريق إقامة الندوات والمحاضرات والدورات ومراجعة المناهج بما يمكن غرس أفكار تحقق أهداف الهيئة" .

واكد أن وزارة التربية تمد يدها لجميع الجهات الحكومية والخاصة وجمعيات النفع العام للتعاون في ما يثمر ويخدم أبنائنا الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية والمجتمع لا سيما في ما يتعلق بغرس القيم والأخلاقيات التي تهم الدولة والمجتمع .

ومن جانبه قال المستشار النمش "إن الهيئة حريصة على توقيع هذه المذكرة مع وزارة التربية إيمانا منها بأهمية توعية أجيال المستقبل وتثقيفهم من خلال المناهج التعليمية"، مبينا أن الوزارة تشارك الهيئة في هذه الرغبة وتتطلع الى جيل واعد مناهض للفساد.

وأوضح أن نشر قيم النزاهة والشفافية لدى الطلبة والمعلمين من خلال فعاليات وبرامج وزارة التربية من شأنه أن يبني جيلاً واعداً وواعياً ومدركاً لمسببات الفساد وآثاره وأهم الحلول التي تساهم في درء الفساد وعدم انتشاره في المجتمع.

وأشاد النمش بدعم الوزير الفارس لتوقيع هذه المذكرة وحرصه على تفعيل بنودها ووضعها ضمن أولويات أعمال الوزارة، مضيفا أن هذه المذكرة هي الثانية ضمن سلسلة مذكرات تفاهم تعتزم الهيئة توقيعها مع مؤسسات الدولة خلال الفترة المقبلة.

واعرب عن أمله أن تحقق هذه المذكرات الأهداف التي تسعى إليها الهيئة عبر التعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في مجال التوعية والتثقيف بمخاطر الفساد وترسيخ قيم النزاهة والشفافية لدى المجتمع.

إلى ذلك حددت الاتفاقية ابرز مجالات التعاون بين وزارة التربية والهيئة العامة لمكافحة الفساد(نزاهة ) في مجال التوعية والتثقيف منها وضع برامج تثقيفية توعوية لكافة الطلبة للمرحلة الثانوية من خلال إعداد مادة علمية تتعلق بمفاهيم النزاهة والشفافية والمواطنة الصالحة، والعمل على تنظيم ورش تثقيفية توعوية للكادر التدريسي الذي بدوره سيشرف على برامج التوعية والتثقيف للطلبة في المراحل الثانوية وذلك بالتعاون مع الهيئة، وتنفيذ ورش تثقيفية وتوعوية لبعض المراحل الدراسية يشرف عليها أعضاء الكادر التدريسي في المراحل الثانوية على أن يكون مدير / مديرة المدرسة مسؤلا عن اختيار فريق الاشراف على هذه الورش وذلك بالتنسيق مع قطاع البحوث التربوية والمناهج في وزارة التربية، إضافة إلى تزويد بعض المراحل الدراسية بمادة علمية مختصره تحتوي على نبذه عن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) واختصاصاتها وأهدافها والعمل على دراسة لإضافة بعض الفقرات التوعوية والمفردات اللغوية والتثقيفية في المواد الاجتماعية والدينية التي تدرس في مرحلة الثانوية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.