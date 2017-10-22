لم تتوان دولة الكويت عن إنقاذ ضحايا اكبر أزمة نزوح على مستوى العالم إذ سارعت إلى تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية إلى مسلمي الروهينغيا في بنغلاديش.

ويقدر إجمالي عدد مسلمي الروهينغيا الفارين من عمليات القتل والحرق في ميانمار منذ ال25 من اغسطس الماضي وحتى الوقت الحاضر بنحو نصف مليون شخص.

وتعكف جمعية الهلال الأحمر في بنغلاديش على توزيع المساعدات الإغاثية الأساسية لهؤلاء اللاجئين الذين تكبدوا عناء المشي من ميانمار لأيام في ظروف قاسية ومخيفة بدون طعام وتحت اشعة الشمس اللاهبة الى ان وصلوا الى مخيمات اللجوء غير الرسمية في بنغلاديش والتي تفتقر بشدة الى ابسط الخدمات الأساسية.

ووزعت جمعية الهلال الاحمر الكويتي 600 طرد غذائي اضافة الى 600 طرد تحوي وسائل تنظيف في مخيم (شكمربل). وفي مخيم (بلو خلي) وزعت الجمعية 500 طرد تحوي ادوات مطبخية و500 طرد غير غذائي تحوي احتياجات المنزل.

وتنتشر فرق جمعية الهلال الأحمر الكويتي في منطقة (كوكس بازار) في بنغلاديش والتي تضم 16 مخيما للاجئي الروهينغيا.

وقدرت الامم المتحدة عدد لاجئي الروهينغيا الذين يفرون يوميا الى بنغلاديش ب3000 لاجئ في حين يتخطى اجمالي عددهم نصف مليون نسمة من بينهم 300 الف طفل.