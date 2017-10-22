قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، صباح اليوم، بتوزيع بطاقة دخول القرعة للدفعة التاسعة من القسائم الحكوميه في مشروع مدينة جنوب المطلاع (N4) والتي تشتــــــمل على 279 قسيمه بمساحة 2400 م.

هذا وقد أعلنت المؤسسة أسماء المواطنين المستحقين لدخول هذه القرعة بناء على أولوية طلبه الإسكاني والتي وصل التخصيص لها حتى تاريخ 25/9/2012.

وكانت المؤسسة قد خصصت يومي الخميس والأحد الموافق 19/10/2017 - 22/10/2017 موعداً لتوزيع بطاقات القرعة لقسائم مشروع مدينة جنوب المطلاع.

أما توزيع بطاقات الاحتياط فقد حددت المؤسسة يوم الاثنين الموافق 23/10/ 2017 في تمام الساعة التاسعة صباحا موعداً لتوزيع بطاقات الاحتياط لدخول القرعة .

والجدير بالذكر فقد حددت المؤسسة يوم الأربعاء الموافق 25/10/2017 موعدا لإجراء القرعة على هذه القسائم في مسرح مبنى المؤسسة بجنوب السرة .