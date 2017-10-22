اكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية، محمد الجبري، اليوم الأحد ، أن الحكومة لا تجزع من الاستجوابات وهو حق دستوري لكل نائب.

وأضاف الوزير الجبري في تصريح للصحافيين خلال جولة تفقدية قام بها لمبنى المجلس البلدي الجديد ومبنى مواقف السيارات المتعدد الأدوار، أن "للنائب حق الاستجواب ولا نشكك في ما يراه من خلل بمنظوره سواء كان مخطئ أو على حق ولن ننازعه عليه بحكم الدستور".

واعرب عن الأمل أن تسود على الفترة المقبلة لا سيما دور الانعقاد المقبل حالة الاستقرار بين السلطتين لتحقيق الانجازات وطموح الشعب الكويتي.