سمو الأمير: لا تنظروا لما يكتب ويقال لأنه حسد وأنا شخصياً فخور بكم

الغانم للأمير: نحن تلاميذ مدرستك ورسالتك لي أغلى رسالة في حياتي ووسام على صدري

استقبل صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعضاء الشعبة البرلمانية المشاركين في الجمعية العامة ال 137 للاتحاد البرلماني الدولي والذي عقد في مدينة سانت بطرسبرغ بروسيا الاتحادية.

وقال صاحب السمو أمير البلاد خلال اللقاء مخاطبا الوفد:

"اللي رفعتوا روس اخوانكم بالكويت.. واتمنى انكم لا تنظروا الى ما يكتب ويقال.. حتشوفون لما توصلون ماذا كتبوا لأنه حسد.. لذلك الحقيقة انا شخصيا فخور".

ورد رئيس مجلس الأمة بالقول: "طويل العمر إذا تأذن لي بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن اختي واخواني اعضاء الوفد طويل العمر.. احنا اللي ممنونين ولم اجد من الكلمات حقيقا دعما ومساندتك في كل مراحلنا ولعل ما حدث خلال هذه الزيارة.. يمكن شرحت لسموك تفاصيلها وخلفياتها ولما اتى البعض يشكك في موقف انت طويل العمر ربيتنا عليه واحنا دائما نقول نحن تلاميذ مدرستك وابناءك لتأتي رسالتك تحمل من المعاني الكثير لعلي اكرر يعني بوجود اختي واخواني ما قلت له لك قبل قليل.. ان هذه أغلى رسالة لي في حياتي لما تأتي من الكبير الحكيم في الوقت المناسب لتؤكد على موقف بلد وأمة وهذا أكبر وسام الواحد ممكن يحطه على صدره.. مو لي شخصيا لكل البرلمان الكويتي ولمجلس الأمة الكويتي.. لا يوجد شعب يملك حاكم وأمير يقدر وبحكمة مثل ما قمت به يا صاحب السمو.. فلك كل الشكر والتقدير والاحترام والامتنان.. وقلت لك إن كانت كلمات لغة الضاد بما رحبت لن توفيك حقك يا طويل العمر.. ألف شكر على ما قمت به".

وقال صاحب السمو:

"الأخ الرئيس تحية إكبار واحترام فعلا ..الانسان يقول والحمد لله يعتز أن في رجال مثلكم يقفوا مثل هذا الموقف امام العالم كله".