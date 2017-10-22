قال وزير الصحة، د.جمال الحربي، اليوم الأحد، إن الوزارة بصدد إجراء أول مسح صحي وطني لكبار السن بهدف تحديث قاعدة البيانات الوطنية الخاصة بالمؤشرات الصحية والمحددات الاجتماعية لصحة كبار السن.

جاء ذلك في تصريح صحافي للحربي خلال انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية العليا لرعاية كبار السن، التي أُعيد تشكيلها برئاسته، حيث أكد أن التخطيط لتنفيذ المسح الصحي سيكون وفقا للمنهجية والأدوات العالمية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لرعاية كبار السن يتطلب تعاون الجميع لتعزيز الصحة طوال مراحل العمر وضمان الشيخوخة الصحية.

وقال الحربي إن اللجنة الوطنية العليا لرعاية كبار السن بحثت خلال الاجتماع الاستراتيجية الصحية الوطنية لرعاية كبار السن والخطة التنفيذية للأعوام من 2016 - 2020 ودور الوزارات والجهات المختلفة بمتابعة تحقيق أهدافها وغاياتها.

وأضاف أن الاجتماع تطرق أيضا إلى تقرير الوضع الصحي لكبار السن (المؤشرات الأساسية) لعام 2016 والخطة الوطنية للتعامل مع الخرف والسياسة التشغيلية الموحدة للرعاية الصحية بعيادات كبار السن وبرنامج الوقاية من السقوط لدى كبار السن.

وأشار الحربي إلى أن الاجتماع ناقش مقترحات الجهات المشاركة وبرامجها المستقبلية لرعاية كبار السن.

وقال إن هناك برنامج للتعاون الصحي الدولي مع اليابان بمجال الرعاية الصحية لكبار السن متوقعا زيارة الوفد الياباني للكويت خلال الفترة من 5 الى 11 نوفمبر المقبل.

وتضم اللجنة الوطنية العليا لرعاية كبار السن في عضويتها كلا من وكيل وزارة الصحة نائبا للرئيس ووكلاء وزارات الاعلام والتربية والشؤون الاجتماعية والوكلاء المساعدون للشؤون القانونية وللشؤون الفنية في وزارة الصحة ومدير ادارة الخدمات الصحية لكبار السن بوزارة الصحة.

كما تضم اللجنة بعضويتها ايضا مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية ورئيس المجلس البلدي ورئيس مجلس ادارة جمعية الشيخ جابر العلي للزهايمر ورئيس الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين وامين عام الامانة العامة للاوقاف ومدير المستشفى الاميري ومدير مركز الكويت للصحة النفسية.