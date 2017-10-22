استقبل صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد ،بقصر بيان ظهر اليوم، الرئيس السوداني المشير عمر حسن البشير، والوفد الرسمي المرافق له بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

هذا وقد عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين ترأس الجانب الكويتي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وكبار المسؤولين بالدولة .

وعن الجانب السوداني الرئيس المشير عمر البشير وكبار المسؤولين في الحكومة السودانية.

وقد صرح نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، بأن المباحثات تناولت استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يحقق تطلعاتهم وتوسيع أطر التعاون بين دولة الكويت وجمهورية السودان الشقيقة بما يخدم مصالحهما المشتركة كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

و أقام صاحب السمو بقصر بيان ظهر اليوم، مأدبة غداء على شرف الرئيس السوداني المشير عمر البشير والوفد الرسمي المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.