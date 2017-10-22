وصف أمين سر الشعبة البرلمانية النائب د. عوده الرويعي، لقاء الشعبة برئاسة مرزوق الغانم وأعضاء الوفد الذين شاركوا في المؤتمر البرلماني الدولي الذي سبق وعقد في سان بطرسبرغ صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، بأنه "بمثابة تحفيز وتأكيد على ثبات موقف الكويت الداعم تجاه المبادئ العربية والدولية" ، مشيرا إلى أن البلاد "سباقة دائما في الوقوف إلى جانب الحق والعدالة" .

ووصف الرويعي مقابلة الأمير وسمو ولي العهد اليوم بأنها "شرف للجميع، ومليئة بالحديث الأبوي القيادي والحكيم" ، مؤكدا على أن اعتزاز الكويت بمواقفها ودفاعها عن الحقوق العربية والإسلامية يأتي من قواعد راسخة بوجدان وزهن ووعي كافة شرائح الشعب الكويتي، موضحا في الوقت عينه بأن "موقفنا كبرلمانيين الذي يمثل الشعب الكويتي تنسجم مع التوجه الحكومي الذي يساند هذا الرأي البرلماني".