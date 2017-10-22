الشركة رفعت معدلات عقود التكويت الى 26 % لتشمل اكثر من 3 الاف موظف

لا يوجد ضرورة لرفع مستويات انتاج الكويت عن 2.750 مليون يرميل يوميا

أحمد مغربي

قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت جمال جعفر ان الشركة ملتزمة بحصة الانتاج المقررة من قبل منظمة الدول المصدر للنفط " اوبيك " والمقدرة عند 2.750 مليون برميل يوميا ، مشددا على انه لا يوجد ضرورة لرفع الانتاج عن تلك المستويات .

حديث جعفر جاء على هامش احتفال القطاع النفطي بتعيين 20 كويتي من حديثي التخرج تخصص هندسة البترول جامعة الكويت في شركة شلمبرجير العالمية والذي اقيم في معرض احمد الجابر للنفط والغاز التابع لشركة نفط الكويت.

وذكر جعفر ان القدرة الانتاجية لشركة نفط الكويت ستصل الى 3.2 مليون برميل يوميا بنهاية شهر مارس 2018 ، لتصل فيما بعد الى 3.650 مليون برميل بحلول 2020 .

ولفت جعفر الى ان انتاج الشركة من الغاز الحر يبلغ 210 مليون قدم مكعب فى الوقت الراهن ، مشيرا الى ان انتاج الغاز سيتحاوز 500 مليون قدم مكعب خلال يناير المقبل .

وقال جعفر ان الحفل الذى أقامته شركة شلمبرجير امس يهتم بتسكين الكويتيين الخرجين في القطاع النفطي الخاص ،لاسيما وان الطاقة الاستيعابية لتلك الوظائف محددة بميزانية واستراتيجيات عامة للدولة وبالتالي فان الطريقة الوحيد لاستيعاب تلك الاعداد الكبيرة يكون عن طريق الشركات النفطية الخاصة التي تعمل بالخدمات امثال شلمبرجير وهليبرتون وبيكر هيوز .

واضاف ان نفط الكويت اجتمعت مع الشركات العالمية التي تنفذ مشاريع داخل الكويت وتم ابرام اتفاق لتقديم المساعدة لاستيعاب تلك الأعداد الكويتية في وظائف لديها ، موضحا ان الامكانيات والتكنولوجيا المتوفرة لدى الشركات العالمية ليست متوفرة لدى الكويت وبالتالي فان توظيف تلك العمالة والوطنية هي استفادة للكويت والقطاع النفطي ويظلون ثرة البلد التي يمكن الاستفادة منها في اي وقت سواء في القطاع النفطي الخاص او القطاع الحكومي .

واشار جعفر الى ان الاعداد التي تم توظيفها في شركة شلمبرجير ليس لها علاقة باللائحة التكويت الخاصة بالعقود حيث ان تلك الوظائف تعتبر توظيف مباشر من شلمبرجير ولا يوجد اي علاقة ما بين تلك الوظائف والقطاع النفطي .

وقال ان نسبة عقود التكويت في شركة نفط الكويت ارتفعت الى 26 % لتشمل اكثر من 3 الاف موظف متوقعا ان تتخطي انفط الكويت تلك المستويات في الفترة المقبلة لا سيما وان الشركة تقوم بفتح مجالات اكبر للمهندسين على حساب اصحاب الدبلومات الفنية وخريجي الثانوية العامة .

وقال ان خطوة تعيين حديثي التخرج من الشباب الكويتي تأتي ضمن استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في تحقيق التنمية المستدامة للكوادر الكويتية.

يذكر ان تلك الخطوة تؤكد التعاون البناء بين المؤسسة وشركاتها التابعة وشركات النفط العالمية، كما تؤكد ثقة الشركات النفطية العالمية في مخرجات التعليم الكويتي خاصة كلية هندسة البترول جامعة الكويت.