أعلن المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية مساعد العسعوسي اليوم اطلاق تطبيق (كويت ستات) للخدمات الاحصائية على الاجهزة الذكية بنظامي (اندرويد) و(آي.أو.اس) لتوفير الاحصاءات والبيانات المحدثة التي يحتاجها كل من متخذي القرار والباحثين.

وقال العسعوسي في مؤتمر صحفي ان التطبيق من احدث البرامج المتطورة في عالم تقنية المعلومات الجغرافية ويسهم في دعم بيئة تقنية المعلومات في البلاد بما يتوافق مع توجه الدولة ورؤيتها التنموية.

وأشار الى اختيار نظام الخدمات الإحصائية كممثل لدولة الكويت في جائزة القمة العالمية للمعلوماتية التابعة للامم المتحدة لمنافسة تطبيقات مقدمة من 100 دولة والمتوقع اعلان نتائجها النهائية خلال الاشهر القليلة المقبلة.

وذكر ان التطبيق الجديد يتميز بسهولة الاستخدام وامكانية اظهار الاحصاءات بأكثر من صورة سواء كانت على شكل رسم بياني او جداول احصائية او سلاسل زمنية الى جانب إتاحة هذه البيانات الاحصائية ومتغيراتها المختلفة على شكل خرائط تفاعلية تسمح للمستخدم بإجراء تحاليل متخصصة.

وأضاف ان التطبيق الجديد يوفر التقارير الاحصائية والمؤشرات المختلفة على شكل ملفات يستطيع المستخدم استخدامها بواسطة البرامج المختلفة والموجودة على اجهزة الحاسوب لافتا الى تجاوز عدد مرات تحميل التقارير الاحصائية من النظام حاجز 100 ألف مرة.

وأفاد بأن جميع شرائح المجتمع يمكنها استخدام نظام الخدمات الاحصائية اضافة الى القطاعين الحكومي والخاص اذ تم توفير البيانات للبعض منهم بصفة دورية من خلال خدمة انترنت خاصة.

من جانبه قال مدير ادارة الاحصاء في (المعلومات المدنية) محمد العمر خلال المؤتمر ان التطبيق يهدف الى التماس حاجة المستخدمين بالحصول على البيانات الاحصائية في حال عدم توفر اجهزة الحاسوب.

وأضاف العمر ان اهم ما يميز التطبيق المتوفر باللغتين العربية والانجليزية هو التحديث المستمر للاسناد الزمني كل ستة اشهر مؤكدا انه مؤهل حاليا للمنافسة في جائزة خارجية بعد تمكنه من الفوز بجائزة محلية.

وأوضح ان التطبيق يحوي بيانات جغرافية تستعرض كثافة السكان في جميع محافظات ومناطق الكويت لافتا إلى احتوائه على بيانات كبيرة حسب الجنسية والمنطقة والمواليد عبر السنوات الماضية.

وبين ان ايقونة التقارير الموجودة في التطبيق تعرض مجموعة ضخمة من الجداول والتقارير الاحصائية مقترنة بالرسم البياني الخاص فيها وتشخص الخصائص المتعلقة بحالة المجتمع.

وذكر ان التطبيق يتضمن ايقونة الاحصائيات العامة وهي عبارة عن مجموعة من البيانات والتقارير الاحصائية التي تصدرها الهيئة بشكل دوري.

وأفاد بأن التطبيق يشمل ايضا المؤشرات والاحصاءات التحليلية وهي عبارة عن معدلات ونسب مئوية تشخص الملامح الاقتصادية والديمغرافية للمجتمع ومنها معدلات النمو والمساهمة في النشاط الاقتصادي ومعدلات الاعالة للمتخصصين والباحثين بشأن حالة المجتمع الكويتي.

وذكر العمر ان ادارة الاحصاء في الهيئة تصدر إحصاءات مختلفة من البيانات بشكل مستمر منها ما يتعلق بالقوى العاملة والسكان والمباني والجهات والحالة الزواجية معربا عن الامل في ان يشكل التطبيق اضافة للمستخدمين للاستفادة من البيانات الاحصائية المخزنة في نظام المعلومات المدنية.

يذكر ان موقع نظام الخدمات الاحصائية التابع ل(المعلومات المدنية) فاز بالمركز الاول في جائزة الكويت للمحتوى الالكتروني.