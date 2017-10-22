أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادثة الذي شهدتها بوابة الدخول في مصفاة (ميناء عبدالله) التابعة للشركة الخميس الماضي بغية ضمان عدم تكرارها مستقبلا.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية الناطق الرسمي باسم الشركة باسم العيسى اليوم رفض (البترول الوطنية) مثل هذه الأعمال التي من شأنها الإخلال بالنظام العام وانسيابية العمل في المنشآت النفطية واصفا إياه ب"الحادث الفردي".

وشدد العيسى على حرص موظفي الشركة على التعاون مع إدارة حماية المنشآت الحيوية والنفطية الموكلة إليها مهمة تأمين بوابات المصافي وسائر المنشآت النفطية الأخرى وتقديم كل أشكال المساعدة الكفيلة بإنجاح مهمتها.