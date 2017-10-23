العازمي: دراسة سحب صالات الأفراح المخالفة لتكون تحت إدارة «الشؤون»

محمد راتب

أكدت مديرة إدارة التنمية الاجتماعية نادية العازمي انه لا توجد دراسة لزيادة رسوم حجز صالات الافراح حاليا، حيث تم الغاء رسوم التأمين والاكتفاء فقط برسوم الحجز وهي 100 دينار، موضحة ان الوزارة تحرص على تقديم الخدمات الاجتماعية من ناحية تهيئة صالات الأفراح بجميع الامكانيات حتى تكون مناسبة لاقامة الافراح والمناسبات، كاشفة في الوقت ذاته عن انه يجري حاليا دراسة سحب ما تبقى من صالات الافراح لتكون تحت إدارة الشؤون والبداية ستكون بالصالات المخالفة.

وأوضحت خلال افتتاحها صالة الشيخ عبدالله المبارك بحضور رئيس جمعية الجهراء التعاونية محمد الشمري ورئيس لجنة المشتريات احمد العنزي وعدد من ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية ان جميع الصالات التي تتم اعادة ترميمها من قبل الوزارة يتم توفير جميع شروط الامن والسلامة فيها حتى نحافظ على ارواح المستفيدين منها، مبينة ان فترة اعادة ترميم صالة الشيخ عبدالله المبارك استغرقت سنة تقريبا قبل افتتاحها، شاكرة جمعية الجهراء التعاونية على مساهمتها في تأثيث صالة الافراح، علما ان الوزارة تحملت تكاليف الترميم.

واضافت ان هناك اجتماعات مع الادارة العامة للاطفاء بخصوص السماح بإقامة المناسبات في سراديب صالات الافراح مع التأكد ميدانيا على توافر شروط الأمن والسلامة في هذه الصالات، مبينة ان الوزارة وضعت جدولا لإعادة ترميم صالات الافراح على جميع مستوى المحافظات، مشيرة الى انه ستتم اعادة ترميم صالتي البغيلي في منطقة النسيم وصباح الجابر في منطقة مبارك الكبير.

وافادت بانه قريبا سيتم التدشين الالكتروني لحجز صالات الافراح وسيكون النظام الآلي الجديد متطورا عما سبقه من خلال تلافي جميع الملاحظات والعيوب، موضحة انه يتم حاليا حجز صالات الافراح عن طريق ممثلي وزارة الشؤون فيها ويكون الدفع في ادارة تنمية المجتمع.

وقالت ان عدد صالات الافراح تحت ادارة وزارة الشؤون الاجتماعية بلغ 35 صالة بعد سحبها من الجمعيات التعاونية وبعض الصالات التي هي من التبرع الخاص، مشيرة إلى أنه يجري حاليا دراسة سحب الـ 30 صالة المتبقية وستكون البداية بالصالات المخالفة.

بدوره، أكد رئيس جمعية الجهراء التعاونية محمد الشمري ان مجلس الادارة مستعد لدعم اي نشاط اجتماعي يخدم اهالي المنطقة ومنها افتتاح صالة الشيخ عبدالله المبارك عبر المساهمة في تأثيثها، مؤكدا ان نجاح أي مشروع يكتمل بعد افتتاحه من خلال المتابعة الدورية في عملية الصيانة حتى يحافظ على جمالية اي مشروع ويزداد عمره الافتراضي.