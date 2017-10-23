مجلس الإدارة بصدد الانتهاء من جدول زمني لافتتاح الأفرع والخدمات في جميع القطاعات

محمد راتب

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية صباح الأحمد التعاونية سلطان ناصر العتيبي أنه جرى تسلم السوق المركزي في القطاع B، ضمن سلسلة افتتاحات الفروع التي نقوم بها إضافة إلى افتتاح فرع لوازم العائلة بجوار السوق المركزي A، وفرع الجمعية B3 نظرا لموقعه المتميز على محور الخدمات في المدينة بحيث يقدم الخدمات للقطاعات المحيطة، والتي تشمل (B/C/E).

وتابع في تصريح له بأن مجلس الإدارة بصدد الانتهاء من اعداد جدول زمني لافتتاح الأفرع والخدمات في جميع القطاعات بما يتناسب مع الكثافة السكانية لكل قطاع ومنطقة، وتلبية احتياجات الاهالي والقاطنين فيها، مشيرا إلى ان ذلك يأتي في إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء الخاصة باستعجال افتتاح الأسواق والفروع في مدينة صباح الاحمد.

تسويقيا، ذكر أن جمعية صباح الاحمد ستقوم 29 الجاري بإطلاق مهرجان أكتوبر لتحطيم الاسعار وسيشتمل على اكثر من 200 سلعة اساسية واستهلاكية من أجود الاصناف، وسيستمر لمدة 5 أيام، موضحا أننا شددنا على ضرورة توافر المنتجات خلال ايام المهرجان وعدم انقطاعها إطلاقا لضمان استفادة الجميع منها، وتقديم تخفيضات وأسعار مميزة.

وأضاف العتيبي أن المهرجان لعموم المستهلكين وقد جرى تنظيمه خلال هذه الفترة لتزامنها مع الرواتب، بحيث بإمكان المتسوق شراء ما يرغب من كميات وتخزينها للأيام المقبلة بأسعار معقولة ومنخفضة عن اسعارها التي يتم بيعها بها خلال الأيام الأخرى، مؤكدا اننا حريصون على تقديم الافضل دائما في الخدمات والأسعار لزبائننا ومساهمينا الكرام.

وفيما يتعلق بالشكوى المقدمة مما يسمى اللجنة التطوعية رد العتيبي بأن هناك لجنة مشكلة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للتحقق من جدية الشكوى أو كيديتها، متسائلا: أين كان أعضاء اللجنة التي وصفها بالوهمية عن الجمعية العمومية قبل شهرين، وكان في متناولهم التصويت بالرفض على التقريرين المالي والإداري، وكشف الشبهات الخطيرة التي يفترونها أمام أعضاء الجمعية العمومية؟ مشددا على أن قرارات الجمعية العمومية اتخذت بالإجماع ولم يكن هناك اي اعتراض.

واختتم بأن مجلس الإدارة منفتح على جميع الآراء والاقتراحات ويسعى دائما لجعل جمعية صباح الأحمد منافسا قويا للجمعيات والأسواق الأخرى ومصدرا رئيسيا للحصول على المنتجات المميزة وذات الجودة العالية، متقدما بالشكر لوزير البلدية محمد الجبري، ونائب مدير عام البلدية م.فهد العتيبي والنائب محمد الحويلة على تفاعلهم مع قضايا مدينة صباح الأحمد ووقوفهم دائما إلى جانب احتياجات القاطنين فيها.