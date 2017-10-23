صرح رئيس اللجنة المالية والإدارية بجمعية الرابية التعاونية حمد المري بأن تفعيل دور اللجنة المالية والإدارية يتم من خلال عقد الاجتماعات بصفة دورية في المجال التعاوني له أهمية كبيرة لضمان التقيد بالأهداف والوصول إلى أغراض الجمعية وهو عبارة عن الالتزام بالقوانين التعاقدية والاحتفاظ بالسجلات المالية والإدارية الدقيقة وقدرتها على الوفاء بتلك الالتزامات ما أدى إلى سداد جميع المديونيات السابقة للجمعية وعليه يستوجب أن يتمتع رئيس اللجنة المالية والإدارية بالمهارة اللازمة من خلال تنفيذ وتطبيق الرؤية المستقبلية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير إدارة الجمعية الحالية وفقا لما تقتضيه الأمانة والمصالح العليا للجمعية وأن تحرص وتجتهد وتبذل أقصى ما تستطيع لتأدية واجبات الدور المنوط بها والتصرف بشكل أخلاقي في حالة وجود تعارض بين المصالح الشخصية ومصلحة الجمعية والمساهمين بشكل خاص بالقوانين والتشريعات الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ذات الصلة بنشاط الجمعية.

وأكد أن الجمعية سباقة في تطبيق قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فيما يتعلق بالاتفاقيات المشتركة بين الوزارة واتحاد الجمعيات التعاونية وبرنامج إعادة الهيكلة لتوفير فرص العمل المتاحة لهم وتعيين الكويتيين في القطاع التعاوني.

وأضاف أن الجمعية استقبلت عددا من الكويتيين المرشحين للعمل فيها ممن تنطبق عليهم الشروط المناسبة للعمل وفق المؤهلات والخبرات العلمية حسب احتياجات الجمعية بعد إجراء المقابلات الشخصية لاختيار الشخص المناسب.

وأكد أن جمعية الرابية التعاونية تبذل جهدا متواصلا لدعم الشباب الكويتي الذين لديهم الرغبة في العمل بالمجال التعاوني.