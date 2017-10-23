محمد راتب

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية القيروان م.ناصر المطيري أنه تم توقيع عقد مع المكتب الهندسي للقيام بالاشراف والترخيص لبناء ديوانية الرعيل الاول والبنشر، مشيرا إلى أنه تم الحرص على أن يكونا ضمن مناقصة واحدة لمكتب هندسي ومقاول واحد لتوفير الوقت والمال، مبينا أنه سيجري إطلاق مهرجان تسويقي اليوم الاثنين بتخفيضات مميزة ولمدة 21 يوما.

وقال خلال توقيع العقد مع المكتب الهندسي «دار دامك» للاستشارات الهندسية لقيامهم بالاشراف والترخيص لبناء ديوانية الرعيل الأول والبنشر في المنطقة إننا نثمن دور أعضاء مجالس الإدارة السابقين والحاليين في الدعم والاسراع في إنشاء ديوانية الرعيل الأول لتضم رجالات المنطقة، مشيرا إلى أن مثل هذه الديوانيات هي نواة للمجتمع الكويتي وأساس وامتداد للثقافة والتواصل والشورى.

وبين أن فكرة إنشاء ديوانية للرعيل الأول والبنشر تم الإعداد لها منذ فترة طويلة، واليوم أصبح واقعا ينتظره أهل وأبناء منطقة القيروان بشغف، مؤكدا أن الديوانية ستكون للرعيل الأول، ولأبناء المنطقة، ولتقديم الخدمات لهم من خلالها، في العديد من المناسبات الاجتماعية، أما البنشر فسيقوم بتقديم خدمة للمنطقة أسوة بباقي المناطق، وقد عملنا على ان يكون البنشر والديوانية مناقصة واحدة لمكتب هندسي ومقاول واحد لتوفير الوقت والمال.

وأكد المطيري تميز أهل الكويت بوجود مثل هذه الديوانيات التي تضم أطيافا متعددة من أبناء هذا البلد، وأن حضور الرعيل الأول وتواجده بالديوانية يعطينا مؤشرا بأنها ستكون جاذبة لأبناء المنطقة وللرعيل الاول بشكل خاص، بما يساهم في ترسيخ أواصر المحبة بين الأهالي والمواطنين في المنطقة، والتشاور فيما بينهم حول كل ما يهم البلد والشأن العام والشأن الخاص لمنطقة القيروان، إضافة إلى أن وجود بنشر سيقدم خدمة لأهالي القيروان أسوة بالمناطق الأخرى والذي يخفف العناء عنهم.