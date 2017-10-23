عبدالله الراكان

أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب حرص القيادة السياسية على دعم الأيتام وتوفير احتياجاتهم كافة وتذليل العقبات أمامهم.

وقال العزب في كلمة ألقاها خلال افتتاح فرع الهيئة العامة لشؤون القُصر بمحافظة الجهراء بحضور محافظ الجهراء الفريق المتقاعد فهد الأمير والنائبين مبارك الحجرف وسعود الشويعر ومدير الهيئة العامة لشؤون القُصر ونواب المدير ان الحكومة لا تألو جهدا في خدمة الأيتام وأمهاتهم «الذين لهم كل الحق في ان نخدمهم على الوجه الأكمل».

وأضاف ان المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد الجابر الصباح تبنى في العام 1938 فكرة إنشاء دار للأيتام التي تطورت وأصبحت «هيئة شؤون القُصر» «التي نفخر بها في المحافل والميادين الإقليمية والدولية».

وذكر ان مبنى الهيئة الجديد يقدم خدماته ايضا لمحافظة الفروانية إذ يتسع لأكثر من 15 ألف مراجع من ذوي الأيتام البالغ عددهم نحو 43 ألف حالة، مثمنا جهود كل من ساهم في إنجازه من مؤسسات حكومية وموظفين ومسؤولين.

وأفاد بأن التوجيهات الأميرية السامية تدعو الى الإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية الهادفة لخدمة المواطنين في محافظات البلاد الست وتوفير متطلباتهم بكل سهولة ويسر.

وأشار العزب إلى ان محافظة الجهراء انتهت من المباني المؤجرة والمؤقتة لصالح وزارة العدل بعد افتتاح مبنى مجمع المحاكم في الجهراء، وبين ان (شؤون القصر) التي يرتكز عملها على رعاية اليتيم والمحجور عليهم حتى بلوغ سن الرشد تقدم خدماتها لنحو 43 ألف حالة، مشيدا بدور القائمين على العمل في الهيئة.

وفي 7 فبراير 2013 وقع عقد إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى الهيئة العامة لشؤون القصر في محافظة الجهراء بقيمة إجمالية تبلغ مليونا و76 ألف دينار (نحو 3.4 ملايين دولار أميركي).

ويقام المشروع على مساحة قدرها 1000 متر مربع وتم تصميم المشروع ليكون مبنى إداريا يستهدف خدمة مراجعي الهيئة في محافظة الجهراء.

وأنشئت الهيئة العامة لشؤون القصر عام 1938 لأهداف إنسانية ورسالة نبيلة بغرض الوصاية على من لا وصي ولا ولي له من القصر والمحجور عليهم وفاقدي الأهلية والمفقودين وحماية أموالهم وصيانة ممتلكاتهم.

وبدوره، قال الفريق المتقاعد فهد الأمير ان أهالي الجهراء هم عون للحكومة والسلطة التنفيذية، متمنيا ان تكون الجهراء من المحافظات التي تعنى بالإنسان، مضيفا ان مبنى شؤون القصر صرح عال يخدم أبناء الكويت، متقدما بالشكر لصاحب السمو الأمير ولسمو ولي العهد ولسمو رئيس مجلس الوزراء ولوزير العدل د.فالح العزب على الرعاية الأبوية على هذه المشاعر لأهل الجهراء.