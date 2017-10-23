أعلن المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي أمس إطلاق تطبيق «كويت ستات» للخدمات الإحصائية على الأجهزة الذكية بنظامي «اندرويد» و«آي.أو.اس» لتوفير الإحصاءات والبيانات المحدثة التي يحتاج إليها كل من متخذي القرار والباحثين.

وقال العسعوسي في مؤتمر صحافي ان التطبيق من أحدث البرامج المتطورة في عالم تقنية المعلومات الجغرافية، ويسهم في دعم بيئة تقنية المعلومات في البلاد بما يتوافق مع توجه الدولة ورؤيتها التنموية.

وأشار إلى اختيار نظام الخدمات الإحصائية كممثل للكويت في جائزة القمة العالمية للمعلوماتية التابعة للأمم المتحدة لمنافسة تطبيقات مقدمة من 100 دولة والمتوقع إعلان نتائجها النهائية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف أن التطبيق الجديد يوفر التقارير الإحصائية والمؤشرات المختلفة على شكل ملفات يستطيع المستخدم استخدامها بواسطة البرامج المختلفة والموجودة على اجهزة الحاسوب، لافتا إلى تجاوز عدد مرات تحميل التقارير الإحصائية من النظام حاجز 100 ألف مرة.

من جانبه، قال مدير إدارة الإحصاء في «المعلومات المدنية» محمد العمر خلال المؤتمر ان التطبيق يهدف إلى تلبية حاجة المستخدمين في الحصول على البيانات الإحصائية حال عدم توافر أجهزة الحاسوب.

وأضاف العمر أن اهم ما يميز التطبيق المتوافر باللغتين العربية والانجليزية هو التحديث المستمر للإسناد الزمني كل ستة اشهر، مؤكدا انه مؤهل حاليا للمنافسة في جائزة خارجية بعد تمكنه من الفوز بجائزة محلية.

وأوضح ان التطبيق يحتوي على بيانات جغرافية تستعرض كثافة السكان في جميع محافظات ومناطق الكويت، لافتا إلى احتوائه على بيانات كبيرة حسب الجنسية والمنطقة والمواليد عبر السنوات الماضية.