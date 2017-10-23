يعقد بيت الزكاة الأربعاء المقبل «الندوة الخامسة والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة» والتي تستمر حتى 27 الجاري في جمهورية تركيا يشارك فيها عدد من العلماء والفقهاء المتخصصين في فقه الزكاة.

وبين مدير عام بيت الزكاة بالإنابة محمد العتيبي ان هذه الندوة تهدف إلى مناقشة العديد من قضايا الزكاة المعاصرة والبحوث الشرعية والمحاسبية والمالية المرتبطة بالزكاة والخروج بالفتاوى التي تتوافق مع الكتاب والسنة وتتواكب مع المصطلحات المالية المعاصرة.



وأضاف ان الندوة ستطرح عدة بحوث وأوراق عمل تتطرق لعدة مواضيع محاسبية مالية مهمة مثل (فقه الزكاة بين التوقيف ومراعاة المقاصد - زكاة المال الإضافي - زكاة المال المجهول) وغيرها من المواضيع.

وأكد ان هدف بيت الزكاة من إقامة ندوات الزكاة الفقهية وضع حلول وإصدار فتاوى شرعية لبعض المستجدات المالية وعلاقتها بالزكاة ونشر الوعي الشرعي بفريضة الزكاة لما لهذا الركن العظيم من الأثر الكبير في تحقيق التكافل الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي وقد حققت هذه الندوات ثمرات كثيرة منها إصدار دليل إجراءات احتساب زكاة الشركات بمختلف أنواعها وكذلك إصدار القانون النموذجي للزكاة ومذكرته التفسيرية الذي يتناسب مع جميع الأنظمة الحاكمة.