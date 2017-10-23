دشنت جمعية النجاة الخيرية مشروع علاج مرضى الكوليرا بمحافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم.



وذلك بالتعاون مع مؤسسة ينابيع الخير الخيرية اليمنية لعلاج 3000 مريض بتكلفة إجمالية 30 ألف دينار في مديريات (ريما ـ لحج ـ تعز).



وفي هذا الشأن، أكد نائب المدير العام بجمعية النجاة الخيرية د.جابر الوندة ان المشروع الإغاثي الصحي يستهدف علاج 1000 مريض بمحافظة تعز، بالإضافة إلى 2000 مريض بمحافظتي لحج وريمة، لافتا الى ان المشروع تم بحضور كبار المسؤولين بالمحافظات، حيث أكد أهمية دعم الجانب الإغاثي الصحي من قبل الكويت الشقيقة وما يمثله من أهمية خصوصا في محافظة تعز المحاصرة والتي تكتظ بالنازحين.



وقال الوندة ان المسؤولين باليمن تقدموا بالشكر الجزيل لدعم الأشقاء في الكويت أميرا وحكومة وشعبا، مؤكدين ان الشعب اليمني لن ينسى الوقفة الإنسانية للكويت التي كانت وما زالت تخفف من معاناة الشعب اليمني، وهذا يؤكد عمق العلاقات اليمنية ـ الكويتية واهتمام الأشقاء في الكويت بالشعب اليمني، حيث دعمت الكويت عدة مجالات حيوية تشمل الإيواء والصحة والغذاء والتعليم والمياه.