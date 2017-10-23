أصدرت إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية بالأمانة العامة للأوقاف كتاب منتدى قضايا الوقف الفقهية الثامن، الذي عقد في الـ 27 والـ 28 من أبريل 2017م بمركز الدراسات الإسلامية بجامعة أكسفورد بالعاصمة البريطانية - لندن، برعاية كريمة من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير البلدية محمد الجبري، تحت شعار «قضايا مستجدة وتأصيل شرعي»، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية ومركز الدراسات الإسلامية في جامعة أكسفورد.

وأكد نائب الأمين العام للإدارة والخدمات المساندة صقر السجاري أن كتاب «منتدى قضايا الوقف الفقهية الثامن» يتناول القضايا والمسائل المستجدة في مجال الوقف وإبداء الحلول الشرعية حولها وإدراج جميع الآراء الفقهية في مسائل الوقف ضمن موسوعة شاملة يستفيد منها المهتمون وذوو الصلة بالعمل الوقفي من خلال بحوث علمية يقدمها العلماء والفقهاء، تستفيد منها المؤسسات والمعنيون بشؤون الأوقاف.



واستطاعت الأمانة العامة للأوقاف عبر تنظيمها للمنتدى الثامن أن تحيي سنة الوقف بالوسائل والطرق العصرية الحديثة.