ثمن رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي عامر البسيس استجابة مفتشي إدارة تفتيش العمل بالهيئة العامة للقوى العاملة لنداء الاتحاد بتعليق إضرابهم احتجاجا على تطبيق البصمة والمطالبة بإلغائها لتعارضها مع طبيعة عملهم الميداني والموقعي واصفا استجابتهم لنداء الاتحاد بالموقف الوطني الذي يجسد حرصهم على أداء مهامهم الوظيفية المهمة والملحة كإدارة للتفتيش على العمل والعمال والمساهمة بدور رائد في إحكام الرقابة على سوق العمل في البلاد وتطبيق القانون واللوائح.

وشدد البسيس في تصريح صحافي على حرص الاتحاد على الوصول إلى تسوية مرضية لمطالب الزملاء في إدارة التفتيش من خلال التواصل مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح التي كما نمى الى علمنا أنها أبدت تفهمها لمطالب المفتشين وهذا ليس بغريب على الوزيرة الصبيح التي تؤكد اليوم تلو الآخر انحيازها الكامل لحقوق ومكتسبات العمالة الوطنية في جميع قطاعات الدولة، مضيفا أنه سيتم التواصل مع ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بمطالب المفتشين واستثنائهم أسوة بالفئات المستثناة في القطاعات الأخرى ومنها القطاع الطبي والتربوي فطبيعة عمل مفتشي العمل تقتضي إعفاءهم من البصمة لكونها مهام وظيفية ميدانية وموقعية، فتطبيق البصمة حد من انتاجيتهم في احكام الرقابة على سوق العمل وتطبيق القانون وأصبح شغلهم الشاغل التبصيم لعدم التعرض لخصومات او جزاءات نهاية الشهر مثلهم في ذلك مثل آلاف الموظفين في الدولة ممن أضعفت إنتاجيتهم البصمة.

وذكر أن الاتحادات النقابية حذرت من العواقب الوخيمة لإلغاء إعفاءات البصمة على شرائح عديدة من الموظفين.