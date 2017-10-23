محمد راتب

أعلن نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشامية والشويخ التعاونية صالح الذياب أن الجمعية بدأت التسجيل لحفل تكريم المتفوقين بداية الشهر الجاري ويستمر حتى 30 نوفمبر المقبل. وأشار إلى أن التكريم يشمل المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية للعام ٢٠١٦-٢٠١٧ من الحاصلين على تقدير الامتياز ٩٠%‏ فما فوق، من أبناء وبنات مناطق الشامية والشويخ، وانه يستثنى من شرط التقدير الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتابع أن التسجيل مستمر في الإدارة العامة من الأحد إلى الخميس، من الساعة ٧:٣٠ صباحا وحتى ٤:٣٠ عصرا، داعيا جميع من تنطبق عليهم الشروط للمشاركة في حفل التكريم.