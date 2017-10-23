قال رئيس اللجنة الإدارية والمالية بجمعية اشبيلية التعاونية علي البطحاني إن الجمعيات التعاونية بالكويت تقوم بدور فعال في مواجهة غلاء الأسعار الذي اصبح شبحا يهدد معظم المواطنين وخاصة محدودي الدخل، حيث قامت الدولة والمتمثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإصدار قانون التعاون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية واهتمت بتحديد نسبة مئوية من صافي الأرباح للصرف منها على الخدمات الاجتماعية لأهالي المنطقة.



كما قامت الجمعيات بمشاركة الدولة في المحاور وتنمية وطننا الحبيب في بعض المشاريع التي تعود على المواطنين بالخير ومن ذلك: تشكلت لجنة المشروعات التعاونية الوطنية في عام 1998 بقرار وزاري بغرض دعم المشروعات التي تخدم المواطنين.



ومشروع مركز التعاونيات لنقل الدم - مستشفى العدان بتكلفة مالية 6.920.008 د.ك.



ومشروع مركز الكويت التعاوني للتوحد للتأهيل المهني ورعاية الشباب بتكلفة مالية 1.688.853 د.ك.