بشرى شعبان

أكد الأمين العام المساعد للدعم الاستشاري والتنموي في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية طلال الشمري حرص الكويت على تنفيذ ومتابعة مشاريع التنمية انطلاقا من ضرورة تفعيل مجموعة من البرامج والمشاريع لتحقيق الهدف الاسمى والمتمثل في ان تكون الكويت في مصاف الـ 35 دولة المتقدمة في العالم بحلول 2035، كما أن ركائز الخطة الإنمائية السبعة تم استنباطها من رؤية صاحب السمو الأمير ومبنية على أساس علمي ومنهجي فضلا عن أن وضع الخطة جاء بناء على مؤشرات التنافسية العالمية.



جاء ذلك في كلمة ألقاها الشمري خلال مشاركته في مؤتمر القادة الانشائيين في الكويت، مضيفا ان الكويت تشهد خلال الفترة الحالية حالة من الانتعاش الانشائي حيث تشير الارقام الواردة في تقرير المتابعة الذي تصدره الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الى ان اجمالي المشروعات التنموية لمشروعات خطة التنمية عن السنة الماضية 2016/2017 بلغ 279 مشروعا بينها 25 مشروعا تم انجازها و152 مشروعا في المرحلة التنفيذية و91 مشروعا في المرحلة التحضيرية، كما ان اجمالي الاعتمادات المالية بلغ 3 مليارات دينار انفق منها 2 مليار و280 مليون دينار مقارنة بالخطة السابقة 2015/2016 والتي بلغ اجمالي مشروعاتها 529 مشروعا بقيمة اعتمادات مالية بلغت 5 مليارات و860 مليون دينار.

وكشف ان المشروعات الاستراتيجية تبلغ 35 مشروعا باعتمادات سنوية تقدر بمبلغ 2 مليار و200 مليون دينار منها مشروع مدينة صباح السالم الجامعية ومشروع مصفاة الزور ومشروع الوقود البيئي ومشروع جسر الشيخ جابر الاحمد ومشروع ميناء مبارك الكبير ومشروع مبنى الركاب رقم 2 في مطار الكويت ومشروع مستشفى جابر الاحمد ومشروع المباني الجديدة لمستشفى الفروانية ومشروع مستشفى الصباح الجديد ومشروع مستشفى العدان وغيرها من المشاريع الاستراتيجية الاخرى بالاضافة الى مشاريع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمتمثلة في مشاريع قطاع التنمية العمرانية ومنها مشروع المركز الخدمي الترفيهي في العقيلة والمدن العمالية في مدينة جنوب الجهراء وقطاع الكهرباء والماء مثل مشروع محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه ومشاريع النقل والمواصلات ومنها مشروع انظمة النقل السريع «مترو الكويت» وشبكة السكك الحديد بالاضافة الى مشاريع قطاع البيئة ومنها معالجة النفايات البلدية الصلبة.

وتحدث الشمري حول (كويت جديدة) مشيرا الى ان اساس الفكر في هذه الرؤية يرتبط بركيزة رأس مال بشري إبداعي فضلا عن ست ركائز اخرى من ركائز الخطة الإنمائية السبعة هي إدارة حكومية فاعلة واقتصاد متنوع مستدام وبنية تحتية متطورة وبيئة معيشية مستدامة ومكانة دولية متميزة بالإضافة إلى رعاية صحية عالية الجودة وتستهدف الخطة تحويل الكويت إلى مركز جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتشجيع روح المنافسة، ورفع كفاءة الإنتاج في ضوء جهاز مؤسسي داعم، وترسيخ للقيم والمحافظة على الهوية المجتمعية، وتحقيق التنمية البشرية المتوازنة، وتوفير بنية أساسية ملائمة، وتشريعات متطورة، وبيئة أعمال مشجعة.