بشرى شعبان

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون تقوم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالحضانات الخاصة لربط إجراءات كل جهة بتقرير التفتيش الصادر من ادارة المرأة والطفولة قسم الحضانات بقطاع التنمية الاجتماعية بالوزارة.

وأكدت ان الوزارة تعمل على منح مفتشات الادارة صفة الضبطية القضائية قريبا ليتسنى لهم الدخول الى كل الحضانات سواء المرخصة او غير المرخصة، كما تعمل الادارة حاليا على التفتيش على كل دور الحضانة التي تضع اعلانات على مقراتها وفي حال رصد اي حضانة تعمل دون اعلان على المقر او داخل المنازل سيتـــم ابـــلاغ وزارة الداخليــــة عنها لاتخـــاذ الاجــراءات اللازمـة.

وأوضحت المصادر انه لن يتم تجديد اي ترخيص او اضافة او تجديد اي إقامة للعاملين في دور الحضانة الا بعد قيام الادارة بالتفتيش على الدور وإعداد تقرير مفصل عنها وفي حال عدم وجود اي مخالفات تسير الإجراءات بشكل طبيعي اما في حال تسجيل مخالفة سيمنح صاحب الترخيص 30 يوما مهلة لتلافي المخالفة وبعدها يعاد التفتيش ويجدد الترخيص.

واوضحت المصادر انه تم رصد ما يقارب الـ 100 دور حضانة تعمل بمختلف المناطق دون ترخيص وتم ابلاغ الجهات المعنية بها ورفعت كتبا تفصيلية لوزارة الداخلية بالحالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.