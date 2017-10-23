بشرى شعبان

قال أمين السر في الاتحاد الكويتي للمزارعين جابر العازمي ان مجلس ادارة الاتحاد تلقى دعوة من شركة بيام اكسبو التركية الوكيل الحصري المشرف على المعرض الدولي الزراعي التاسع المقام في مدينة بورصة التركية.



وكشف العازمي في تصريح لمجلة المزارع ان المعرض شاركت فيه 500 شركة عالمية عارضة للمعدات والآلات ومنتجات الاسمدة الزراعية وتتكون مساحة المعرض مما لا يقل عن 60.000 متر مربع عبارة عن ثماني صالات عرض موزعة بين الشركات كل في تخصصه وشارك في المعرض اكثر من 25 دولة بعدد حضور لا يقل عن 50000 زائر.



وأوضح العازمي أن المعرض تضمن عرضا لآلات الري والزراعة والجرارات الزراعية وماكينات حلب الأبقار والبيوت البلاستكية ومربي الحيوانات وماكينات تغليف المحاصيل وماكينات الأعلاف ومعدات الإنتاج الحيواني ومعدات زراعية متنوعة.



وأكد العازمي أن وفد مجلس الإدارة المشارك في المعرض الدولي التاسع حصل على نتائج مميزة خلال زيارة المعرض، منها تم الاتفاق مبدئيا مع شركة كان (KAAN) التركية للمعدات والآلات الزراعية وتم الاتفاق كذلك مبدئيا مع شركة أولجرو (OLIGRO) التركية للأسمدة الزراعية.



الجدير ذكره أن وفد الاتحاد المشارك في المعرض تكون بالإضافة إلى أمين السر جابر العازمي، من نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالله الدماك وأمين الصندوق فهد الحيان ونائب رئيس تحرير مجلة المزارع حسين بن صامل وعضوي مجلس الإدارة محمد المطيري ويوسف البطي.



بدوره، أشاد نائب رئيس تحرير مجلة المزارع حسين بن صامل بالجهود التي تقوم بها سفارة الكويت في الجمهورية التركية حيث قام الملحق الديبلوماسي بالسفارة وليد المنيس باستقبال الوفد الكويتي للاتحاد في مطار أتاتورك بإسطنبول وتواصله الدائم مع جميع أعضاء الوفد.