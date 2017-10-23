الشلاحي: إقامة صالة ألعاب بمساحة كبيرة وزيادة مساحة الرقعة الخضراء على امتداد القرية





أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الموروث الشعبي الخليجي في قرية صباح الأحمد التراثية، والذي يحظى برعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد سيكون هذا العام متميزا وحافلا بالعديد من الأنشطة التراثية والثقافية والفنية والرياضية، إلى جانب استكمال خطة تطوير المنشآت المتعددة، وافتتاح أخرى أمام رواد القرية ترسيخا وتفعيلا لأهداف القرية بالمحافظة على تراث الآباء والأجداد، وإبرازه للأجيال الحالية.

وفي هذا الجانب، قال مدير القرية سيف الشلاحي في تصريح صحافي إن القرية هذا العام ازدانت بالكثير من الأفكار، لاسيما ان ما يبهج الصدر أنها أصبحت اليوم واحة في وسط الصحراء بعبقها التراثي الجميل الذي يجمع بين الماضي والحاضر، وبأشجارها وبحيراتها وطيورها وحيواناتها ومرافقها المختلفة، وباتت مرفق متميز متكامل، والذي يعطيها بعدا لمن يزورها سيقضي يوما كاملا مع أسرته بأجواء ربيعية وتراثية بين المرح والفرح والترفيه، وممارسة الألعاب الشعبية والرياضية، إضافة إلى الإطلاع على المقتنيات والموروثات الشعبية التي تحاكي عبق وذكريات تاريخ الكويت الجميل.

وأضاف الشلاحي ان الجديد في قرية صباح الأحمد التراثية هذا العام إقامة عدة منشآت بينها صالة الألعاب وسور الكويت وبعض المرافق الأخرى، فلقد تم تطوير العديد من المنشآت بشكل إيجابي في استراحات المواطنين التي أضيفت إليها 36 استراحة لتكون في متناول رواد القرية، كما تم إقامة صالة ألعاب بمساحة كبيرة جدا، كما تم زيادة مساحة الرقعة الخضراء على امتداد القرية.

وذكر الشلاحي ان مدينة الكويت القديمة ستكون متميزة بشكل كبير، وتضم جوانب من التصميمات الشائعة من البيوت والدكاكين الكويتية القديمة والحرف الشعبية والساحات والبراحات، لاسيما ان افتتاح المدينة كان جزئيا العام الماضي لكن هذا العام سيتم افتتاح المرحلة الثالثة منها، وفي العام المقبل سيتم الانتهاء من المرحلة الرابعة، والتي ستمثل حياة البحر في مدينة الكويت القديمة.