عادل الشنان

أعلن ديوان الخدمة المدنية عن حاجة وزارة التربية ‏لشغل وظيفة مرافق طلبة من الذكور ‏وذلك لمرافقة ومراقبة الطلبة ‏في بداية ونهاية اليوم الدراسي وفي الباصات المدرسية ‏لعدد من المراحل التعليمية (متوسط ـ ثانوي) بنين شريطة ‏أن يكون المتقدم كويتي الجنسية وان يكون مسجلا في نظام التوظيف المركزي ‏بديوان الخدمة المدنية ‏من حملة شهادة المتوسطة ‏وألا يقل عمر المتقدم عن 30 عاما ‏مع الالتزام بمركز العمل الذي يتم تحديده من قبل وزارة التربية لمدة خمس سنوات على الأقل دون طلب تغييره ‏وأن يتم توقيع إقرار وتعهد بالالتزام بالعمل طيلة الفترة المتفق عليها ‏من قبل المتقدم أو من لديه توكيل رسمي عنه ‏لأنه سيتم استثناء المتقدمين في هذه الوظيفة من آلية عمل التوظيف المركزي ـ ديوان الخدمة المدنية ‏حتى يتم الاكتفاء بالأعداد المطلوبة ‏ومن لديه رغبة فعليه التقدم الى مبنى ديوان الخدمة المدنية مباشرة.