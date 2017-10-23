عادل الشنان
أعلن ديوان الخدمة المدنية عن حاجة وزارة التربية لشغل وظيفة مرافق طلبة من الذكور وذلك لمرافقة ومراقبة الطلبة في بداية ونهاية اليوم الدراسي وفي الباصات المدرسية لعدد من المراحل التعليمية (متوسط ـ ثانوي) بنين شريطة أن يكون المتقدم كويتي الجنسية وان يكون مسجلا في نظام التوظيف المركزي بديوان الخدمة المدنية من حملة شهادة المتوسطة وألا يقل عمر المتقدم عن 30 عاما مع الالتزام بمركز العمل الذي يتم تحديده من قبل وزارة التربية لمدة خمس سنوات على الأقل دون طلب تغييره وأن يتم توقيع إقرار وتعهد بالالتزام بالعمل طيلة الفترة المتفق عليها من قبل المتقدم أو من لديه توكيل رسمي عنه لأنه سيتم استثناء المتقدمين في هذه الوظيفة من آلية عمل التوظيف المركزي ـ ديوان الخدمة المدنية حتى يتم الاكتفاء بالأعداد المطلوبة ومن لديه رغبة فعليه التقدم الى مبنى ديوان الخدمة المدنية مباشرة.