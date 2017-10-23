أكد المستشار في إدارة الفتوى والتشريع في الكويت عبدالله الشريف حرص الكويت على تهيئة بيئة قانونية مناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع معايير قانونية ودليل تشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المستشار الشريف لـ «كونا» بعد مشاركته في أعمال الدورة الـ 29 للفريق العامل الأول المعني بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «اونيسترال» التي حضرها أكثر من 50 دولة إلى جانب منظمات دولية.

وقال ان مشاركة الكويت في الدورة التي اختتمت يوم الجمعة الماضي كانت «فرصة مهمة» للاطلاع على تجارب الدول الأخرى في تطوير الأنظمة والقوانين المعمول بها وعرض تجارب الكويت فيما يتعلق بالتسهيل والتقليل من الإجراءات القانونية لتسجيل المنشآت. وأضاف ان المشاركين في الدورة اعتمدوا التوصيات الواردة في مشروع الدليل التشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري وتعديل بعضها.

وأوضح ان من أهم ما تمت مناقشته خلال الدورة توصية خاصة بأهداف السجل التجاري الذي يركز فيه الدليل التشريعي في المقام الأول على السجل التجاري للدولة واعتماد إجراءات بسيطة لتحسين تشغيل نظام التسجيل التجاري لصالح مستخدميه بحيث يكون فعالا وبسيطا وقليل التكلفة.