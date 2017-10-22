

أكدت وكيل وزارة المواصلات بالانابة بثينة السبيعي اليوم أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية في مجال تطوير نظم النقل بجميع أطيافه سواء نقل بري أو بحري أو جوي. جاء ذلك في تصريح أدلت به السبيعي في ختام أعمال الدورة (30) لمجلس وزراء النقل العرب.

وشددت السبيعي رئيسة وفد دولة الكويت الى الاجتماع على ضرورة توفير جميع السبل لتسهيل حرية نقل الأفراد والبضائع دون حواجز أو قيود مشيرة الى أهمية تشغيل وصيانة قاعدة بيانات السلامة الطرقية في الوطن العربي وتسهيل التجارة البينية العربية.

وأوضحت ان الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات منها اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية وانشاء مركز عربي مستقل لتحقيقات الحوادث البحرية.

وقالت ان المجتمعين بحثوا أثر (طريق الحرير) على الدول العربية من منظور متكامل وأهمية انشاء البوابة الالكترونية العربية لنقل التجارة الى جانب اقتراح بشأن اقامة تكتل بحري عربي

وضم الوفد الكويتي المشارك في الاجتماع المدير العام للادارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان ووكيل وزارة المواصلات المساعد لقطاع النقل منصور البدر ومدير ادارة النقل البحري بالوزارة جمال الكندري ومن الطيران المدني منصور الهاشمي وعبدالله الراجحي.