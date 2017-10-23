صرح د.عيسى ناصر الظفيري رئيس مجلس إدارة وقفية منابر النور لحفظ القرآن الكريم وفهمه، بأن الوقفية قامت بتكريم حفظة كتاب الله تعالى الذين درسوا في حلقاتها المتنوعة من التأسيس للختمة.

ويأتي هذا التكريم ضمن سلسلة من الأنشطة التي تقوم بها الوقفية بالتعاون مع جمعية الإصلاح الاجتماعي فرع الفروانية، ولجنتي النشء الإسلامي والصحبة الصالحة في محافظة الفروانية لتحقيق الجو الإيماني والتربوي للحافظ.

وثمن د.الظفيري الدور الكبير الذي يقوم به أولياء الأمور في التعاون مع الوقفية لتحقيق هذا الإنجاز، كما ثمن دور الشيوخ الكرام الذين بذلوا كل ما لديهم لإخراج هذه الثلة المباركة ممن يحفظ كتاب الله ويفهم معانيه، ودعا إلى إثراء التنافس في حفظ كتاب الله تعالى بما يعود بالخير على الحافظ في الحياة الدنيا، وبرفع الدرجات يوم القيامة، وإلى تحقيق هدف كل والد ووالدة بحفظ أبنائهم لكتاب الله ليكونوا في أعلى جنان الخلد.

فيما ذكر د.عيسى الظفيري أن الوقفية ما زالت تستقبل كل من أراد حفظ كتاب الله تعالى من أبنائنا في مقرها الكائن بإشبيلية ق4 ـ ش424 ـ م70 داعيا أولياء الأمور إلى نيل تاج الوقار يوم القيامة بإذن الله تعالى بالسعي في جعل أولادهم يحفظون هذا الكتاب العظيم. فيما بين رئيس الوقفية أن من أهداف الوقفية كذلك تخريج جيل حافظ للقرآن الكريم ونشر الثقافة الشرعية.

وفي ختام تصريحه وجه د.الظفيري كلمته بقوله: أيها الآباء والأمهات، استوصوا بالأجيال خيرا، نشئوها على حب كتاب ربها، علموها العيش في رحابه، والاغتراف من معينه الذي لا ينضب، فالخير كل الخير فيه، وتعاهدوا ما أودع الله بين أيديكم من الأمانات، بتربيتها تربية قرآنية، ثم سأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.