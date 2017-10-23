محمد راتب

أكد نائب المدير العام لشؤون الثروة الحيوانية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية علي القطان ان دور حديقة الحيوان لا يقتصر على البعد الترفيهي بل تلعب دورا تعليميا وثقافيا وتوعويا من خلال استقبال زيارات المدارس ورياض الأطفال وطلاب مراكز الاحتياجات الخاصة على مدار الأسبوع وطوال ساعات الدوام عن طريق فريق عمل مختص عالي الكفاءة عينته الهيئة لتعريف الأطفال بجميع الحيوانات في الحديقة باللغات العربية والانجليزية ومدرب على التعامل مع كل الفئات العمرية وايصال المعلومات بشكل مبسط والتعريف بنشاطات الحديقة وما تنظمه من فعاليات من خلال المركز الثقافي فيها.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لبعض الادارات والمراكز التابعة للقطاع ومنها حديقة الحيوان والمختبرات والمحاجر البيطرية وذلك ضمن البرنامج الذي وضعه القطان للمتابعة الدورية والمستمرة للعمل في كل القطاعات التابعة لقطاع الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن قطاع الثروة الحيوانية مهم للغاية، نظرا لما يمثله من اهمية اقتصادية وايضا لاعتماد عدد كبير من المواطنين والمربين عليه بشكل أساسي، ولصلته الوثيقة بتأمين وتحقيق الأمن الغذائي والوصول لأعلى انتاجية من اللحوم الحمراء والدواجن ومنتجات الحليب الطازج بالإضافة الى انتاج البيض.

وأوضح بأن المحاجر البيطرية تعد خط الدفاع الأول لمنع دخول الأمراض الحيوانية المشتركة وانتشارها في البلاد وعلينا مسؤولية تكثيف الجهود والاهتمام بالمحاجر البيطرية ووضعها بالمقام الاول لما تؤديه من خدمات مهمة في تأمين صحة الحيوان والإنسان على حد سواء وايضا تنظيم عملية الاستيراد والتصدير والكشف عن الإرساليات الواردة وحجزها وفحص العينات والحيوانات واصدار الشهادات الصحية لها، بالإضافة إلى منع تصدير الحيوانات والطيور المحمية والنادرة خارج الكويت، مشددا على حرص الهيئة على تنفيذ وتطبيق كل الاشتراطات والقوانين الصحية التي تضعها المنظمات العالمية المعنية بصحة الحيوان كالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

واستكمل القطان جولته بزيارة حديقة الحيوان للاطمئنان على سير العمل فيها وبحث سبل تطويرها وناقش مع المسؤولين هناك الخطط الموضوعة لرعاية الحيوانات وتحقيق افضل الخدمات للزائرين، حيث تعتبر حديقة الحيوان واحدة من اهم مناطق الجذب السياحي ومن ابرز المرافق الحيوية فهي وجهة رئيسية تقصدها جميع الأسر على مدار العام، وقد بحث سبل زيادة أعداد ونوعيات الحيوانات بالحديقة، وقام بتفقد العيادة البيطرية التي تقوم بفحص دوري للحيوانات وعلاج الإصابات منها، وحث العاملين في الحديقة على تنظيم الأنشطة الثقافية فيها والإعلان عنها لجذب الزوار وضرورة رصد الوقت والجهد الكافي لاثراء مرافقها.

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