أكدت وكيلة وزارة المواصلات بالإنابة بثينة السبيعي أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية في مجال تطوير نظم النقل بجميع أطيافه سواء نقل بري أو بحري أو جوي.

جاء ذلك في تصريح أدلت به السبيعي لـ «كونا» في ختام أعمال الدورة (30) لمجلس وزراء النقل العرب.

وشددت السبيعي رئيسة وفد الكويت الى الاجتماع على ضرورة توفير جميع السبل لتسهيل حرية نقل الأفراد والبضائع دون حواجز أو قيود، مشيرة الى أهمية تشغيل وصيانة قاعدة بيانات السلامة الطرقية في الوطن العربي وتسهيل التجارة البينية العربية.

وأوضحت ان الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات منها اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية وانشاء مركز عربي مستقل لتحقيقات الحوادث البحرية.

وقالت ان المجتمعين بحثوا أثر «طريق الحرير» على الدول العربية من منظور متكامل وأهمية انشاء البوابة الإلكترونية العربية لنقل التجارة الى جانب اقتراح بشأن اقامة تكتل بحري عربي.