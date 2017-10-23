وزعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطاقات دخول قرعة الدفعة التاسعة من القسائم الحكومية في مشروع مدينة جنوب المطلاع (إن 4) على المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 25 سبتمبر 2012.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن الدفعة التاسعة تشمل 279 قسيمة بمساحة 400 متر مربع لكل منها. وأوضحت انها ستقوم بتوزيع بطاقات الاحتياط غدا في حين سيتم إجراء القرعة على هذه القسائم يوم الأربعاء المقبل في مسرح مبنى المؤسسة بجنوب السرة.

وتضم مدينة جنوب المطلاع السكنية 30400 وحدة سكنية بمساحة قدرها 400 متر مربع لكل منها إضافة إلى الخدمات الأساسية والمباني العامة كالمدارس والمراكز الصحية ومراكز الإطفاء ومراكز الضاحية وفروع الجمعيات التعاونية والمساجد.

إلى ذلك، وبالتزامن مع توزيع أذونات البناء لأهالي مشروع غرب عبدالله المبارك الإسكاني، فقد أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن إقامة برنامج تعريفي مجاني للمواطنين يتضمن توعية وتعريف المواطن بالجوانب الفنية لعملية البناء، وذلك خلال الفترة من (5 - 8) نوفمبر المقبل في المواعيد المحددة بالجدول أدناه.

وقال مدير إدارة التطوير الإداري والتدريب غالي العازمي - في تصريح صحافي ان البرنامج يضم عدة محاضرات تعريفية يحاضر فيها مجموعة من مهندسي المؤسسة العامة للرعاية السكنية المتخصصين وكما هو موضح بالجدول أدناه.

وأوضح العازمي ان جميع الدورات تقام من الساعة الخامسة حتى الساعة الثامنة في مسرح المؤسسة العامة للرعاية السكنية بجنوب السرة.