تقيم لجنة الدعوة والإرشاد في منطقة العمرية التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي درسا بعنوان: «أبناؤنا.. الاستثمار الناجح» يلقيها الشيخ عيسى مال الله، في مسجد «موهج الشلاحي» الكائن في منطقة العمرية - ق (4).

والجدير بالذكر أن لجنة الدعوة والإرشاد في منطقة العمرية تتولى مسؤولية نشر الكلمة الطيبة في المجتمع، والتصدي بالحكمة والموعظة الحسنة لعوامل الانحراف العقائدي والأخلاقي التي تستهدف قيم ومثل المجتمع المسلم في الكويت، والسعي لإصلاح الفرد والمجتمع وتوجيهه لطريق الاستقامة، كذلك تقوم بدعوة الجاليات غير المسلمة للإسلام، وذلك من خلال توزيع الكتيبات والأشرطة الإسلامية، وعقد المحاضرات والندوات، بالإضافة لعقد الدورات الشرعية والعلمية، وإقامة حلقات لتحفيظ القرآن الكريم.