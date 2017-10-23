بوشهري: توسعة عيادات الأنف والأذن والحنجرة في مركز النعيم قريبا

العجمي : ندعو الجهات المعنية بالمشاركة في التوعية للكشف المبكر لسرطان الثدي

عبدالكريم العبدالله

أقام مركز النعيم الصحي، يوما توعويا للكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار "فحصك يعني الأمان سيدتي" تحت رعاية مدير منطقة الجهراء الصحية د.احمد الحسيني.

وقالت رئيسة مركز النعيم الصحي، د.مريم العجمي، في تصريح صحافي، على هامش اليوم التوعوي، إن هذه الفعالية خاصة بالمرأة للوقاية من سرطان الثدي، حيث شمل التوعية بالفحص الذاتي الدوري ، ونشاط البرنامج الوطني للكشف المبكر عن أمراض الثدي، والذي يشمل الكويتيات فقط.

وأضافت :" كما شمل البرنامج توعية عامة لجميع السيدات من جميع الجنسيات بأهمية الفحص الدوري، علما أن الفحص يجري خلال هذا اليوم بدون موعد".

وأكدت على أن الهدف من هذا اليوم التوعوي هو كسر حاجز الخوف لدى السيدات من فحص "الماموجرام"، مشيرة إلى أن شهر أكتوبر عالميا هو شهر التوعية بأمراض الثدي ورعاية المرأة، داعية جميع الجهات المعنية إلى المشاركة في توعية الجمهور للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وبينت أن فحص "الماموجرام" للكشف عن سرطان الثدي يجرى سنويا لمرة واحدة فقط، داعية المرضى من النساء ممن أعمارهم تحت 40 عاما لإجراء الكشف المبكر، وذلك لما له من فائدة في علاج "سرطان الثدي".



وعن مركز النعيم الصحي، كشفت د.العجمي عن توسعة عيادات الأنف والأذن والحنجرة بالمركز لتصبح 3 عيادات بدلا من واحدة قريبا، وذلك لتغطية الكثافة السكانية بمنطقة الجهراء.

من جانبها، أعلنت أخصائية الأشعة من البرنامج الوطني للكشف المبكر لسرطان الثدي، مريم بوشهري، أن البرنامج أجرى فحوصات لما يقارب 13 ألف حالة للكشف عن المرض من خلال مراكزه الحميه على مستوى محافظات الكويت، حيث تم اكتشاف 159 حالة منها "ورم خبيث" و210 حالات أخرى "أورام حميدة" ، موضحة انه تم إجراء فحص لـ 768 حالة خلال 3 سنوات على مستوى محافظة الجهراء.