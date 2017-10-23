تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد ، الشيخ صباح الأحمد، وبحضور سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك، ممثلا لراعي المؤتمر، انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي للقيادات النسائية في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة في مقر المنظمات العربية.

وألقى كل من الرئيس الأعلى للمؤتمر عضو مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، د. فايزة الخرافي ، وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى دولة الكويت لورانس سيلفرمان والرئيس التنفيذي للعمليات - الجمعية الأميركية لتقدم العلوم د. سيلستي رولفينغ والمدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.عدنان شهاب الدين ورئيس الجمعية العلمية الملكية الأردنية صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن كلمات بهذه المناسبة.

وحضر الحفل وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ورئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد خالد الاحمد الصباح وعدد من كبار المسؤولين في الدولة وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والعلماء والقيادات النسائية العربية اللاتي تبوأن مراكز رفيعة اقليميا ودوليا في مختلف القطاعات.