أعلنت البلاد، اليوم الاثنين، أمام المؤتمر الدولي للمانحين لدعم لاجئي (الروهينغيا) التزامها بمساهمة جهات رسمية وشعبية بمبلغ قدره 15 مليون دولار لتخفيف معاناتهم.

جاء ذلك خلال كلمة نائب وزير الخارجية ، خالد الجار الله، في افتتاح أعمال المؤتمر الذي تنظمه دولة الكويت بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية والذي تتواصل أعماله ليوم واحد.

وقال الجار الله "إن هذا المبلغ الذي تساهم فيه الجهات الرسمية والشعبية يأتي ضمن المساعي الكويتية للتخفيف من حدة المأساة واستجابة للجهود الدولية الرامية إلى التخفيف من معاناة لاجئي (الروهينغيا)".

وذكر "أن هذه المساعدة تضاف إلى سجل الدعم والمساعدة الإنسانية التي تقدمها دولة الكويت منذ اندلاع الأزمة على المستويين الرسمي أو عبر الجمعيات الخيرية حيث قامت بجمع التبرعات وإرسال فرق ميدانية لتقديم مساعدات إنسانية لهؤلاء النازحين".

وأشار الجارالله إلى أن هذه الحملات لا تزال مستمرة ومتواصلة في دولة الكويت للهدف ذاته، مشددا على أن "العالم اليوم ولاسيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقف أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية قبل أن تكون سياسية أو قانونية لوقف تلك الفظائع المقززة والانتهاكات المجرمة وحفظ حقوق هذا الشعب الأعزل وحماية حياته".

وناشد في هذا المجال السلطات المعنية في ميانمار إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع تكرار تلك الانتهاكات وتطبيق القانون وتوفير الأمن للجميع وضمان العيش وحرية التنقل دون اضطهاد على أسس دينية أو عرقية.

كما دعاها إلى القضاء على الأسباب الكامنة وراء الأزمة والكف عن تجريد أقلية (الروهينغيا) من حق المواطنة الذي يحرمها من حقي التملك والعمل.

كما ناشد دول العالم إلى "المسارعة في إيجاد حل لهذه المأساة ووقف إبادة شعب مسالم ومسح هويته الوطنية ومعالجة أسبابها وضمان عدم تكرارها في المستقبل".

وذكر "أن هذه المناشدة الضرورية تأتي في سياق المؤتمر المنعقد في رحاب الامم المتحدة التي يتبعها مجلس الامن بمسؤولياته المناطة به لحفظ الامن والسلم الدوليين والا فجهدنها سيبقى منقوصا ان لم نجد حلا ينهي هذه المأساة".