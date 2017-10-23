بشرى شعبان

أكد وكيل وزارة الشؤون سعد الخراز، أن دولة الكويت حريصة على محاربة الإرهاب والتطرف واتخاذ كافة الإجراءات لتجفيف منابع هذه الآفة التي تهدم في أوصال المجتمع العربي.

جاء ذلك في تصريح صحافي قبيل مشاركته في فعاليات الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين في الدول العربية المزمع عقده في القاهرة.

واوضح الخراز ان وزارة الشؤون الاجتماعية تسعى إلى وضع اليات تسهم في التنمية الاجتماعية ومحاربة الارهاب، وذلك من خلال طرحها ورقة عمل توضح تصورات ورؤى دولة الكويت لتحسين الاوضاع الاجتماعية بالمنطقة.

ويذكر ان الكويت تشارك في فعاليات الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين في الدول العربية بوفد رسمي يترأسه وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية سعد ابراهيم الخراز، وبعضوية كلا من مراقب الهيئات والمؤتمرات سعاد نافل العازمي ورئيس قسم الدعم الفني في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات فلاح مضحي الفضلي.