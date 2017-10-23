غادر البلاد ظهر اليوم، الرئيس السوداني المشير عمر البشير، والوفد الرسمي المرافق له وذلك بعد زيارة رسمية للبلاد أجرى خلالها مباحثات رسمية مع صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد .

وكان على رأس مودعيه على أرض المطار صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء.