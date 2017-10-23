قلد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد اليوم كوكبة جديدة من الضباط رتبهم بعد صدور المرسوم الأميري بتوليتهم ضباطا بالجيش الكويتي عقب تخرجهم من الكلية الحربية بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة ب(الدفاع) في بيان صحفي ان مراسم التولية بدأت بقراءة المرسوم الأميري بعدها قام الشيخ محمد الخالد بتقليد الرتب ومن ثم أدى الضباط الجدد القسم القانوني.

وهنأ الشيخ محمد الخالد الضباط الجدد بحصولهم على ثقة سمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة داعيا الضباط المقلدين الى المحافظة على قسمهم طوال فترة عملهم ووضع الوطن نصب أعينهم والمحافظة عليه والذود عنه وتلبية الاوامر التي تصدر من رؤسائهم ومسؤوليهم.

ودعا الضباط الى بذل المزيد من الجهد والعطاء في طلب العلم والمثابرة في العمل والتدريب وتحمل اجراءات الضبط والربط العسكري راجيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية لخدمة الوطن.

وتقدم الشيخ محمد الخالد بالشكر الى جمهورية مصر العربية الشقيقة "لاحتضانها أبناءنا الطلبة الضباط وتعليمهم العلوم العسكرية بأفضل الكليات العسكرية".

وحضر مراسم التقليد وكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد المنصور ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله نواف الصباح وعدد من كبار ضباط الجيش.