أفادت إدارة العلاقات العامة في البلدية بأن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة قد قامت بعدد من الإنجازات المثبتة بأرقام إحصائيتها الأخيرة الصادرة عن مجمل أعمالها المنجزة لشهر سبتمبر الماضي، والتي أشارت إلى إصدار وتجديد تراخيص إشغالات طرق مختلفة كتراخيص طاولات وكراسي وشوايات وبرادات مرطبات ولعب الأطفال والأواني المنزلية ومكاتب السيارات ومحلات مواد البناء، وتحرير مخالفات متعددة بمراقبتي النظافة العامة وإشغالات الطرق، وغيرها من أعمال أخرى كرفع السيارات المهملة ونقل النفايات بأنواعها المختلفة ضمن نطاق محافظة العاصمة.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير فرع بلدية محافظة العاصمة م. بدر العتيبي أن عدد المخالفات التي تم تحريرها خلال شهر سبتمبر الماضي، والصادرة من إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة، بلغ 330 مخالفة بمراقبة النظافة العامة و116 مخالفة بمراقبة إشغالات الطرق، وبإجمالي إيرادات مستوفاة كغرامات ورسوم وتأمين واردة عنها إلى الإدارة بمبلغ وقدره 36483 دينارا و660 فلسا.



وأشار العتيبي إلى اختصاصات إدارة النظافة العامة وإشغالات التي تقوم بالإشراف على كل خدمات النظافة العامة داخل جميع مناطق المحافظة، بالإضافة إلى الإشراف والمتابعة على الأعمال الخاصة بجمع ونقل النفايات والمخلفات السكانية وإرسالها إلى موقع معالجتها إلى جانب مراقبة تنفيذ أعمال متعهدي نظافة المدن والأفراد العاملين بجمع القمامة في نطاق وإعداد التقارير الخاصة بسير عملها وتحرير محاضر المخالفات المتعلقة بها، ومتابعة أعمال نقل السيارات المهملة والسكراب، وتطبيق كل الأنظمة واللوائح والقوانين المتعلقة بالقرارات الصادرة من بلدية الكويت بشأن ضرورة تنفيذ اشتراطات النظافة العامة وإشغالات الطرق ضمن حدود النطاق الجغرافي لمحافظة العاصمة.

من جهته، أشار مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة مشعل العازمي إلى أنه وبموجب الأعمال الواردة بالإحصائية الصادرة للأعمال المنجزة لشهر سبتمبر الماضي عن الإدارة، فإن عدد الإنذارات التي تم توجيهها إلى المخالفين بلغ 1122 إنذارا بالإضافة إلى أخذ 903 تعهدات، كما تم تثبيت 4129 ملصقا على منشآت مخالفة متنوعة، ورفع 387 سيارة مهملة، 7 سيارات سكراب، مثلما تم الإفراج عن 179 سيارة من موقع حجز البلدية في منطقة أمغرة.

وأضاف العازمي إلى تراخيص إشغال الطريق، مؤكدا أن مراقبة إشغالات الطرق قامت بإصدار 14 ترخيصا وتجديد 22 ترخيصا لمنشآت ذات أنشطة متنوعة كتراخيص لطاولات وكراسي وشوايات وبرادات مرطبات ولعب الأطفال والأواني منزلية ومكاتب لسيارات ومحلات لمواد البناء وغيرها.

وتطرق العازمي إلى كمية المخالفات التي تم رفعها عبر مركباتها المتخصصة في نقل حاويات النفايات المختلفة، حيث تم تخصيص 37658م3 لنقل النفايات العامة، كما بلغ حجم النفايات المنقولة من البلدية 37658م3، وكذلك تم نقل 78565م3 من المخلفات الإنشائية والأنقاض الصادرة كمخلفات عن أعمال الهدم والبناء في بعض مناطق محافظة العاصمة، مثلما بلغ عدد نقل المجاري الناتجة كمخلفات عن شبكة الصرف الصحي 1710م3 خلال تلك الفترة.

وأضاف العازمي أن إجمالي الإيرادات الواردة كعوائد مالية إلى إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة والمستوفاة كغرامات ورسوم وتأمين عنها خلال شهر سبتمبر الماضي قد بلغ ما قيمته 36483 دينارا و660 فلسا، وتوزعت على غرامات محصلة عن مخالفات بمبلغ قدره 12118 دينارا و300 فلس، ورسوم بقيمة 23815 دينارا و360 فلسا عن معاملات تم إنجازها بتلك الفترة، بالإضافة أيضا إلى استيفاء مبلغ 550 دينارا تم تحصيله كتأمين عن بعض الأعمال المنجزة بالإدارة آنذاك.