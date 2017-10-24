بوتايت: اللغة ليست عائقاً أمام الطلاب الكويتيين و200 كورس دراسي باللغة الإنجليزية في الجامعات الهولندية

بيرغينر: المعرض فرصة لتعريف الطلاب الكويتيين بالفرص التعليمية المميزة في أوروبا وخصوصاً ألمانيا أسامة دياب

أعرب السفير الفرنسي لدى البلاد كريستيان نخلة عن سعادته لإقامة المعرض الدولي للطلاب للمرة الأولى في الكويت بمشاركة 5 سفارات أوروبية معتمدة، مشيرا إلى أن بلاده تشارك في هذا المعرض بـ 7 مؤسسات تعليمية وجامعات كبيرة في فرنسا.

ولفت نخلة، خلا حفل أقامه في محل أقامته مساء أمس الأول بمناسبة إقامة المعرض الدولي للطلاب، إلى أن الغرض من هذا المعرض هو التعريف بالفرص التعليمية المتاحة في أوروبا وجلب أكبر عدد من الطلاب الكويتيين للدراسة هناك، موضحا أن المؤسسات التعليمية الفرنسية المشهود بكفاءتها توفر للطلاب الدراسة باللغة الفرنسية ومصاريف دراسية في متناول الجميع، ناهيك عن تواجدهم في بيئة فرانكوفونية.

وأشار إلى أن مكتب كومبيس الفرنسي مسؤول عن إجراءات التأشيرات والتسجيل للطلبة الراغبين في الدراسة في فرنسا، مؤكدا أن بلاده ترحب بالطلبة الكويتيين وتقدم لهم جميع التسهيلات. وأعرب عن سعادته بهذه الخطوة التي تقام لأول مرة في الكويت بالتعاون مع سفارات أوروبية.

بدوره، أكد السفير الهولندي لدى البلاد فرانس بوتايت أهمية المعرض الدولي للجامعات كفرصة مواتية لزيادة أعداد الطلاب الكويتيين الدارسين في أوربا، وخصوصا في ظل تركيز كبير من جانبهم على الولايات المتحدة الأميركية وإنجلترا كوجهتين دراسيتين، موضحا أن اللغة ليست عائقا أمام الطلاب الكويتيين حيث ان الجامعات الهولندية يوجد بها 200 كورس دراسي باللغة الإنجليزية، فضلا عن أن مصاريف الدراسة بالجامعات الهولندية لا تقارن بنظيرتها الهولندية والإنجليزية.

وأشار إلى مشاركة 13 جامعة هولندية في المعرض جميعها من ضمن أفضل 200 جامعة في العالم، وبينما ذكر أن عدد الطلاب الكويتيين الدارسين في هولندا لا يتجاوز الـ 25 طالبا وطالبة، أعرب عن أمله في أن يزداد هذا العدد قريبا.

من جهته، أعرب السفير الألماني لدى البلاد كارلفريد بيرغينر عن سعادته بإقامة المعرض الدولي للجامعات الأوربية للمرة الأولى في الكويت بمشاركة عدد من السفارات الأوروبية، موضحا أن المعرض فرصة لتعريف الطلاب الكويتيين بالفرص التعليمية المميزة في أوروبا وخصوصا ألمانيا التي تتمتع بنظام تعليمي وأكاديمي عريق مشهود بكفاءته.

ولفت إلى أن بعض الطلاب يترددون في اختيار ألمانيا كوجهة تعليمية خشية صعوبة الألمانية وهذا كلام يجافي الحقيقة حيث ان اللغة الألمانية تمتاز بسهولة تعليمها وسلاسة مفرداتها مادام الطالب يجيد اللغة الانجليزية، مشيرا إلى أن النظام التعليمي والأكاديمي الأميركي يوفر للطلاب فرصا تعليمية متنوعة وبجودة عالية.

وأشار إلى مشاركة The German Academic Exchange services في المعرض والتي تمثل مختلف الجامعات الألمانية، موضحا أن عدد الطلاب الكويتيين الدارسين في المانيا مازال لا يرقى لمستوى الطموح، فعددهم ما بين 20 و30 طالبا وطالبة، بينما يبلغ عدد الطلاب من الجنسيات الأخرى من المقيمين في الكويت والذين يدرسون في ألمانيا حوالي 100 طالب وطالبة، معربا عن أمله في أن يرتفع عدد الطلاب في الأعوام القادمة.

وذكر ان الدراسة في ألمانيا تكلف بحدود الـ 30 دينارا كويتيا في الفصل للدراسات العليا من ماجستير ودكتوراه، مؤكدا ان هذه الأسعار القليلة لا تعني أن تكون على حساب نوعية التعليم لافتا الى ان جامعاتهم مصنفة ضمن أفضل 50 جامعة عالمية.

وذكر ان الدراسة في ألمانيا باللغة الإنجليزية أمر متاح لجميع المستويات كما ان الدراسة مجانية وهذا غير متوافر في بقية الدول، مؤكدا حرصه على نقل جودة التعليم الألماني إلى الكويت من خلال فتح فرع للجامعة التقنية لميونخ حيث تم توقيع اتفاقية مع إحدى الشركات الخاصة ومازال البحث مستمرا عن قطعة ارض لإنشاء هذه الجامعة ودعا الحكومة الكويتية المساعدة في توفير هذه الأرض.

وعن موعد زيارة وزير الخارجية الألماني إلى الكويت، أكد بيرغنير أنه لا يمكن معرفة الموعد نظرا لانتهاء الانتخابات التشريعية في بلاده منذ أسابيع قليلة ومازالت إجراءات تشكيل الحكومة لم تكتمل بعد، متوقعا أن يتم تشكيل الحكومة في ديسمبر أو يناير المقبل، وبعدها سيتم تحديد موعد زيارة الوزير.

ومن جانبه قال سفير إيطاليا لدى الكويت جيوسيبي سكونياميليو إنها مناسبة جيدة لتعريف الطلبة الكويتيين بالجامعات الإيطالية وبمستوى الدراسة هناك خصوصا أن لديهم فكرة غير واضحة عن الدراسة في إيطاليا مشيرا إلى أن الجامعات الإيطالية توفر التعليم باللغة الفرنسية والانجليزية في جميع التخصصات خصوصا في مجال الطب والهندسة المدنية والتصميم الداخلي.

وأشار الى ان هناك سهولة كبيرة في إجراءات التأشيرة للطلبة الحاصلين على قبول من الجامعات الإيطالية.

بدوره قال سفير مملكة بلجيكا لدى البلاد بييت هيربوت إنها المرة الأولى التي تشارك فيها جامعة بلجيكية في مثل هذا المعرض وهي جامعة ليوبن التي تعتبر اقدم جامعة في بلجيكا حيث تأسست في عام 1425، متأملا ان تستطيع استقطاب طلاب من الكويت للدراسة فيها من خلال هذا المعرض

وذكر ان اللغات المعتمدة في الدراسات الدولية لديهم وخاصة العليا والدكتوراه هي الفرنسية والانجليزية والألمانية، لافتا إلى ان هناك حوالي 10 طلاب كويتيين يدرسون حاليا في بلجيكا.

وتابع ان هناك اتفاقية للتبادل في مجالات الأبحاث بين بلاده والكويت وهم يعملون في عدة مجالات من تقنية النانو والطاقة والغاز.

وبدوره أكد السفير الروماني لدى الكويت نيكوشور دانييل تاناسي ان بلاده ليست جديدة في سوق التعليم في المنطقة العربية حيث إن هناك 15 ألف طالب لديهم من تونس فقط و10 آلاف من المغرب بالإضافة لعدد كبير من مختلف دول العالم ونتمنى ان تكون الكويت إحداها، لافتا إلى ان الكثير من الأطباء خريجو رومانيا يعملون في الكويت، موضحا ان الدراسة في جامعاتهم بعدة لغات بحسب رغبة الطالب وتخصصه.

وعن آخر المستجدات المتعلقة بالبحث عن المواطن الكويتي البغلي المفقود في رومانيا قال: السلطات الرومانية لاتزال مستمرة في عملية البحث عن المواطن البغلي ولن تتوقف، وهناك تعاون وثيق بين خبراء فريقي البحث الروماني والكويتي ونأمل في التوصل لمعلومات عنه في القريب العاجل.