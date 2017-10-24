أسامة دياب

أكد سفير إيطاليا لدى الكويت جيوسيبي سكونياميليو أن صفقة اليوروفايتر تسير في الاتجاه الصحيح، لافتا إلى أن التأخير يرجع إلى بعض الإجراءات الروتينية.

ومن جهته أكد ممثل الطيران العسكري الإيطالي فيتو كاراكاس أن طائرة اليوروفايتر من أفضل المقاتلات في العالم وهي تعتبر رمزا للتقدم التكنولوجي في أوروبا حيث اشترك في تصنيعها إيطاليا وألمانيا وأسبانيا والمملكة المتحدة.

وأضاف انه تم بيع مجموعة من هذه المقاتلات للمملكة العربية السعودية وتم تجربة أدائها في الأجواء الحارة هناك لتقييم فعاليتها، كما فعلت سلطنة عمان.

وعن الحوادث التي تعرضت لها بعض طائرات اليوروفايتر مؤخرا قال بالفعل كانت هناك 3 حوادث متفرقة خلال الفترة السابقة واحدة في السعودية وأخرى في إيطاليا ومؤخرا في أسبانيا والتحقيقات في هذه الحوادث لاتزال مستمرة ومن المبكر معرفة الأسباب ولكن مثل هذه الحوادث بشكل عام تحدث بسبب أخطاء بشرية.